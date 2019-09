Drake vindt haar straf, Kendrick Lamar bewierookt haar: rapper Little Simz is een van de grootste Britse talenten. Haar geheim? 'Stilstaan. Af en toe toch.'

Tien jaar was Simbiatu Ajikawo pas toen ze voor het eerst met haar muziek op een podium stond. Op een showcase van St. Mary's Youth Club in het Londense Islington, waar ze al haar vrije uren spendeerde, bracht ze in een knalrood trainingspakje een van haar eigen songs, Achieve Achieve Achieve. Dat is ondertussen profetisch gebleken: vijftien jaar later heeft de kleine Sim van toen al het een en ander bereikt. Zeven ep's, vier mixtapes en drie langspelers staan er vooralsnog op de teller. Haar recentste album, Grey Area, was een van de schaduwfavorieten voor de prestigieuze Mercury Prize (bij het ter perse gaan was nog niet bekend wie die uiteindelijk gewonnen heeft). Op dit moment is ze trouwens ook te zien in een nieuw seizoen van Top Boy, een door Channel 4 gedropte serie die heropgevist is door Drake en Netflix.

