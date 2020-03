Lionel Richie blaast nieuw leven in de wereldhit 'We Are the World' naar aanleiding van de coronacrisis. Hij schreef het nummer in 1985 samen met Michael Jackson.

We Are the World werd in 1985 opgenomen door 'USA for Africa', een eenmalige samenwerking tussen verschillende Amerikaanse popmuzikanten waaronder Bruce Springsteen, Bob Dylan, Michael Jackson en Richie zelf. Het nummer werd indertijd geschreven om de hongersnood in Afrika te bestrijden, haalde toen meer dan 60 miljard dollar op en werd ook als single uitgebracht. In 2010 werd hetzelfde nummer opgenomen door onder andere Céline Dion en Kanye West om de Haïtiaanse bevolking te hulp te staan na een aardbeving.

Dit jaar blaast het lied 35 kaarsjes uit en wordt de wereldgezondheid getroffen door het coronavirus. Reden genoeg voor Richie om het nummer opnieuw uit de kast te halen: 'De coronacrisis gaat ieder van ons aan, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik probeer al sinds het begin van de crisis een lied te schrijven, maar ik pen telkens de tekst van We Are the World neer', vertelt Richie in een interview met het Amerikaanse weekblad People. Over een concrete releasedatum is nog niets bekend.

