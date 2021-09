U had het destijds misschien niet verwacht, maar ook twee jaar na het succes van Old Town Road blijft Lil Nas X verrassen.

Eerder deze maand deelde Lil Nas X op Instagram een reeks zwangerschapsfoto's van zichzelf, gehuld in een witte bloemenkrans en dito peignoir. De foetus in kwestie is zijn langverwachte debuutplaat Montero. Net zoals elke stunt van de Amerikaanse rapper schoot de fotoreeks bij sommigen in het verkeerde keelgat. Afhankelijk van de boze bron is de hoogzwangere Lil Nas X lelijk, aandachtsgeil of een schande voor de mensheid. En net zoals bij elke stunt weet Lil Nas X perfect hoe hij daarmee moet omgaan. ' Let me get offline, all this negative energy is not good for the baby', reageerde hij op de trollen.

...

Eerder deze maand deelde Lil Nas X op Instagram een reeks zwangerschapsfoto's van zichzelf, gehuld in een witte bloemenkrans en dito peignoir. De foetus in kwestie is zijn langverwachte debuutplaat Montero. Net zoals elke stunt van de Amerikaanse rapper schoot de fotoreeks bij sommigen in het verkeerde keelgat. Afhankelijk van de boze bron is de hoogzwangere Lil Nas X lelijk, aandachtsgeil of een schande voor de mensheid. En net zoals bij elke stunt weet Lil Nas X perfect hoe hij daarmee moet omgaan. ' Let me get offline, all this negative energy is not good for the baby', reageerde hij op de trollen. Lil Nas X weet in ieder geval hoe je een album moet aankondigen. Eerder dropte hij ook al een rist memes, een bevreemdende teaservideo waarin hij naakt door de lucht vliegt en de tracklist met features van Miley Cyrus, Elton John, Doja Cat en Megan Thee Stallion. Het kitscherige artwork van de plaat werd door fans gescreend op mogelijke symboliek - zo blijkt de hoes te refereren naar SpongeBob SquarePants die wordt opgezogen door een regenboog. Om maar te zeggen: Montero is nu al de meest besproken debuutplaat van het jaar. Dat hadden wij twee jaar geleden niet zien aankomen. In 2019 scoorde Lil Nas X schijnbaar vanuit het niets een monsterhit met Old Town Road, een ietwat campy trapnummer met een banjo, cowboyreferenties en later ook een remix van Billy Ray Cyrus. De negentienjarige Lil Nas X, een internetkid gespecialiseerd in memes over Nicki Minaj, was 'uit verveling' nog maar net muziek beginnen maken. Met een flinke portie geluk, veel kennis van algoritmes en een uitgesponnen controverse over waarom je het nummer al dan niet als 'country' mag categoriseren, scoorde hij een wereldwijde nummer-éénhit. Die was goed voor enkele records, wereldfaam en een pijnlijke cover van Tourist LeMC. Geniaal, maar niet per se een duurzame carrière beschoren. 'Misschien wordt Lil Nas X een onehitwonder, maar zijn marketing is dat niet: Old Town Road is de blauwdruk van de 21e-eeuwse popsong', schreven we toen in dit blad. Dat leek aanvankelijk het lot van Lil Nas X: hij was een marketinggenie die toonde hoe je in TikTok-tijden een hit scoort, maar zijn eigen succes allicht nooit zou kunnen evenaren. De Gangnam Style van 2019, zo u wil. Alleen: Lil Nas X is geen onehitwonder geworden. Volgende single Panini deed minder stof opwaaien en zijn debuut-ep 7EP werd gemengd onthaald, maar toch bleef Lil Nas X in de aandacht. Vooral dit jaar was de rapper alomtegenwoordig. Hij bracht het kinderboek C Is for Country uit, hij werd vanwege zijn openheid over seksualiteit en mentale gezondheid door het gerenommeerde The Trevor Project bekroond tot Suicide Prevention Advocate of the Year en Nike sleepte hem voor de rechter omwille van zijn satanische Air Max-sneakers met menselijk bloed. Lil Nas X is erin geslaagd zijn grenzen te verleggen zonder daarbij zijn initiële aantrekkingskracht uit het oog te verliezen. De nieuwe Lil Nas X is naar eigen zeggen een compleet andere persoon dan de tiener die Old Town Road schreef: eerlijker, persoonlijker en uitgesproken queer. Dat is héél duidelijk in zijn muziek. In de videoclip voor Montero (Call Me by Your Name), een ode aan queer liefde, geeft hij Satan een lapdance tijdens een paaldanssessie in de hel. Ondanks (of net dankzij) de controverse moet de song met bijna een miljard streams op Spotify qua populariteit nauwelijks onderdoen voor Old Town Road. In het intiemere Sun Goes Down richt hij zich tot zijn jongere zelf, die nog in de kast zit, worstelt met zichzelf en wordt gepest. In Industry Baby belandt hij dan weer in de gevangenis omdat hij gay is, waar hij fitnest, naakt in de douche danst en uiteindelijk ontsnapt. Verder was er ook nog een passage in Saturday Night Live waarin hij zijn lederen broek scheurt en de rest van zijn performance noodgedwongen zijn kruis vasthoudt. En tijdens zijn optreden op de BET Awards bezorgde hij conservatief Amerika een collectieve hartaanval door een van zijn mannelijke dansers te kussen. Net zoals ten tijde van Old Town Road lijkt muziek voor Lil Nas X vooral een middel om zijn eigen narratief te creëren. Zijn videoclips, Instagramfoto's en performances zijn daarbij minstens even belangrijk. Daardoor is Lil Nas X anno 2021 niet alleen TikTok-hitmaker, maar ook auteur, visueel kunstenaar, mode-icoon, lgbtqia+-rolmodel en een van de interessantste popsterren van het moment. Old Town Road was geen toevalstreffer, maar het begin van een indrukwekkende carrière die allicht ook niet stopt bij Montero.