Leuven organiseert samen met een aantal culturele organisaties van 13 tot en met 30 augustus in totaal circa 140 'anderhalvemetersessies' met zowel muziek-, theater-, film- als familievoorstellingen.

Op het programma staan onder meer De Kreuners (22 en 23/8), Milow (16/8), Filip Kowlier (21/8), Novastar (22/8), Gabriel Rios (30/8), Portland (20/8) en Jef Neve (29/8). Liefhebbers van klassieke muziek kunnen terecht bij Tuur Florizoone en gasten (13/8), La Serenata (13/8), Laïla Amezian met Boho Strings (27/8) en Cie Pol & Freddy (14/8).

Het Kwartier (15/8), Het nieuwstedelijk (12 avonden van 13 tot 30/8), Compagnie Charlie (30/8) en anderen brengen theater, circus of dans. Wie van cinema houdt, kan elke avond naar een Zomerfilm. Voor de kinderen is er onder meer Kapitein Winokio (22 en 23/8).

Het stadsbestuur selecteerde voor deze activiteiten elf buitenlocaties. Afhankelijk van de grootte van de locatie worden er maximum 100 tot 300 personen toegelaten. De activiteiten gaan in de periode van 13 tot 30 augustus telkens door op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Een ticket is verplicht, ook voor de gratis activiteiten. 'Op die manier willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Leuvenaars van een voorstelling of activiteit kunnen genieten', aldus Leuvens schepen Denise Vandevoort (sp.a).

De ticketverkoop start vrijdag 17 juli om 10 uur via leuven.be/anderehalvemeter of bij Visit Leuven, Naamsestraat 3, Leuven. Per persoon kan je maximaal vijf tickets reserveren per voorstelling. (Belga)

