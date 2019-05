De garagerockers van Black Leather Jacket hopen de lijn van hun debuut en afrekeninghit 'Village People' door te trekken met 'Western World', een poppy ramnummer met een donker randje.

Over de consumptiedrang van de westerse samenleving zijn al Amazonewouden aan boeken en opiniestukken geschreven, maar de garagerocknummers over het thema zijn voor zover we weten zeldzaam, zeker in België. Voor de liefhebbers van het genre is er Western World, de nieuwe single van het Kempense Black Leather Jacket.

'Wees gerust, het is geen Nietzsche met gitaarsolo's', lacht gitarist Nicolas d'Exelle. 'Maar het is niet omdat onze muziek nogal poppy is dat het inhoudelijk nooit over serieuze dingen mogen hebben. Er zit in elk geval een donker randje aan punk en garagerock. Zelfs als we een nummer schrijven over bier drinken, gaat het over hoe dat verkeerd kan aflopen.'

De geanimeerde videoclip van Western World kon niet slechter de inhoud weerspiegelen. Op de getergde zang van frontman Alexander van der Wallen laat Juno Lauwers de bandleden vrolijk rondhuppelen met cimbalen op hun hoofd en laten ze regenbogen uit hun behaarde borstkassen komen. 'Juno is het lief van onze drummer', legt d'Exelle uit. 'We vinden het fijn om te werken met mensen die we goed kennen te betrekken in wat we doen. Het resultaat moest vooral maf en flashy zijn. In een klassiek verhaaltje hadden we weinig zin.'

Black Leather Jacket zag zijn debuutsingle Village People hoge toppen zag scheren in De Afrekening van Studio Brussel. Ook al klinkt het overal dat de radio aan belang verliest, die lijst blijft impact hebben, stelt d'Exelle vast. 'Voor veel festivals en concertzalen blijft De Afrekening een referentie. Voor ons is het een goeie opstap geweest', zegt hij.

Dat blijkt alvast uit de zwarte lederen agenda voor de volgende maanden: de groep staat op onder meer Rock Zottegem, de Lokerse Feesten en Suikerrock. De grotere stadsfestivals dus, wat d'Exelle een stapje dichter bij zijn stiekeme droom brengt. 'Ik heb een fascinatie met stadionrock en dan vooral met Wembley. Zelfs onze gesloten Facebookgroep heb ik 'Black Leather Jacket Live at Wembley' gedoopt. Ook al gaat dat nooit gebeuren, maar het is een fijne gedachte dat we van elk groot optreden 'onze' Wembley kunnen maken.'