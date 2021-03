Les Nuits Botanique, het jaarlijkse festival van Brussels muziekhuis Botanique, worden van mei naar september verplaatst ten gevolge van de aanhoudende gezondheidscrisis.

'Bijna obsessief bleven we erin geloven dat er in mei weer muziek in het park en in onze zalen zou weerklinken', zegt de organisatie in een persbericht. 'Maar nu moeten we alsnog de strijd staken.'

Ook vorig jaar werd het festival van mei naar het najaar verschoven. Toen kon een beperkt aantal bezoekers zittend shows van onder meer Mayra Andrade en Nicolas Michaux bijwonen. Les Nuits Botanique vinden dit jaar plaats van 8 tot 26 september.

In tussentijd blijft het niet stil in de gangen en serres van een van de mooiste concertzalen van Brussel. Morgen start 'Still (a)live at Museum', een nieuw concept waarmee Botanique muzikanten en dj's uitnodigt om de tentoonstelling van Cécile Massaert van muziek te voorzien. Meer info op botanique.be.

