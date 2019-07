Even leek de organisatie van Les Ardentes Luik in te willen ruilen voor Brussel, maar dat doet ze uiteindelijk niet.

Het heeft even geduurd, maar het is nu officieel: het Luikse festival Les Ardentes blijft in Luik, maar verandert wel van locatie. Dat staat te lezen in het Facebook-evenement voor de editie van 2020 en is door de organisatie bevestigd aan Belga.

Sinds jaar en dag vond het festival plaats in de Luikse deelgemeente Coronmeuse, maar de historische site verandert daar binnenkort in een ecologische wijk. Les Ardentes paste er met andere woorden niet meer en barstte er bovendien uit zijn voegen: begin juli lokte het festival 25 000 bezoekers per dag, een aantal dat de organisatie in de toekomst nog fors wil uittrekken.

Even was er sprake van dat het festival naar Brussel zou trekken, maar het blijft dus in Luik. Organisatoren Gaëtan Servais en Fabrice Lamproye zegge neen akkoord te hebben getekend met de eigenaar van een privéterrein in Rocourt, zo'n dertien kilometer van het Parc Astrid en vlakbij het stadion van Standard Luik. Ook het princiepsakkoord met de stad Luik is in kannen en kruiken.

'Tenzij er in extremis nog iets tussenkomt, gaat het door in Rocourt, op een terrein van twintig hectare dat toebehoorde aan de Waalse woningcorporatie.' Omdat het festival fors wil uitbreiden, denkt het eraan om voordelen uit te werken voor de omwonenden, zoals bijvoorbeeld Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland dat al doen. 'We denken aan voordeeltarieven, maar dat is nog niet zeker.'

Het plan dat nu op tafel ligt, is dat het veld één maand per jaar voor het festival wordt gebruikt en voor de rest van het jaar openbaar park wordt. 'Het kan worden onderverdeeld in verschillende gebieden: sport, ontspanning, eventueel een meer. Dat wordt nog steeds bestudeerd', besluit Lamproye.

Les Ardentes 2020 vindt plaats van 9 tot en met 12 juli. Dit jaar vonden onder anderen Booba, Juice WRLD, Lomepal en Roméo Elvis de weg naar Luik.