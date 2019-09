Het moest ervan komen: LeFtO, international vermaard als hiphop-, jazz- en elektronicakenner, heeft een label opgericht. Met Royale Records richt hij zich op talent van eigen bodem.

Een label in ontwikkeling voor artiesten in ontwikkeling, zo presenteert LeFtO zijn nieuwe geesteskind Royale Records aan de wereld. Het nieuwe label is een logische volgende stap voor de Brusselaar, die al jaren een onbetwistbare reputatie als dj en curator heeft in binnen- en buitenland.

Wie hem volgt, weet wat hij kan verwachten van Royale Records: scherpe en originele releases van Belgische bodem met wortels in hiphop, jazz, house, elektronica of - nog het liefst van al - de vier genres tegelijk. 'Om een label levend te houden, moet je je onderscheiden', zegt LeFtO. 'Ik wil niks horen dat ik ook al in de Verenigde Staten of Engeland heb gehoord, wel muziek die mij verrast. Denk aan Stuff.' Voor wie het nog niet wist: LeFtO was een van de eersten die Stuff airplay gaf, zoals hij ook Woodie Smalls, Dvtch Norris en Susobrino al vroeg in de mot had.

De eerste ep op Royale Records, die vrijdag uitkomt, is het debuut van Annie Pleasure, een pseudoniem voor 'een lid van een bekende Belgische jazzband'. Meer wil LeFtO niet kwijt, buiten dat er nog heel veel muziek van Pleasure op de plank ligt. Text Me, een van de nummers op de ep, ging in première op Red Bull Elektropedia, balanceert tussen rave en jazz en is volgens de kersverse labelbaas helemaal wat we volgens de nieuwe labelbaas van Pleasure kunnen verwachten. Ook zijn muzikale vrienden zijn fans, zegt LeFtO: 'Ik heb de ep aan Gilles Peterson (invloedrijke Britse producer, labelbaas en radiomaker, nvdr.) laten horen en ook hij was blij verrast.