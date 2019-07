Jimothy maakt catchy internetpop. En ziet eruit als een miljonair. Nee, da's geen grap.

Aka: Timothy Gonzales. Leeftijd: Geheim. Locatie: Londen. Instagram: @jimothylacoste

Life is getting quite exciting. Zo luidt de catchphrase van Jimothy, en die wordt steeds relevanter. Met een tiental zelfgeproducete popnummers onder de arm heeft de Brit een devote fanclub verzameld, toert hij door Europa en tekende hij bij Black Butter, het label dat ook DJ Khaled en Rudimental huisvest. Wie de video's van pakweg Future Bae of Getting Burberry Socks heeft gezien, snapt ook waarom. Jimothy schept een bevreemdend, maar aanlokkelijk universum. Hij zingt en rapt haast intonatieloos over het Londense metrosysteem, Burberry-sokken, de gevolgen van drugs en het belang van een overzichtelijke agenda. Zijn kledingstijl omschrijft hij als een kruising tussen een miljonair en een Amerikaanse vader. Hij danst op ongeziene wijze op verkeersborden, op bussen en tussen bejaarde vrouwen in bikini. Zijn rijmpjes zijn kinderlijk eenvoudig ('Femininity / Who loves that? Yes Jimothy'). En in interviews verkondigt hij dat hij in zijn leven welgeteld één boek heeft gelezen: How to Be a 3% Man, Winning the Heart of the Woman of Your Dreams.

Ik probeer vier appelsienen per dag te eten, en op dinsdag vast ik. Dat helpt me om gefocust te blijven.

Het is dus niet compleet onbegrijpelijk dat mensen aanvankelijk dachten dat Jimothy een grap was, maar hijzelf werd daar wel redelijk pissig van. 'Ik heb mezelf alles aangeleerd, regisseer mijn eigen clips, doe alle instrumentals zelf, gebruik niet eens samples en steek heel veel tijd in mijn muziek. Als iemand dan beweert dat het allemaal maar om te lachen is, ben ik echt beledigd.' Hoewel zijn passie voor snobistische merkmode anders doet vermoeden, is Jimothy een selfmade man. Zijn vader verliet al vroeg het gezin, zijn moeder had vaak moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en door zijn zware dyslexie belandde hij in het buitengewoon onderwijs. Jimothy heeft met andere woorden hard gewerkt voor zijn collectie Burberrysokken. Het is niet omdat er humor in zijn werk zit, dat hij het niet serieus neemt.

In concert op 11/7 op Dour.