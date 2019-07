column

'Laat de Gentse Feesten aan de goestingdoeners'

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Knack Focus-redacteur Jonas Boel blikt vooruit op de Gentse Feesten, die volgens hem om meerdere redenen historisch zijn: 'Honderd of honderdduizend reclamepanelen van Media Markt, zwarte zondag, een rode of een blauwe burgemeesterssjerp: maakt niet uit. In Gent zijn we goestingdoeners.'

© iStock

Stilte voor de storm. Beter is de sfeer in Gent niet te omschrijven. Wat de buienradar ook voorspelt, vandaag barsten de Feesten los. Tien dagen non-stop georganiseerde en (grotendeels) getolereerde overlast in de binnenstad. Een luidruchtig en kleurrijk openluchtbacchanaal, bekend en berucht tot ver buiten onze grenzen. Uniek in zijn soort. Alleen in Gentje, en om verschillende redenen is het nu al een historische editie.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×