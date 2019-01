L Devine gaf nog nooit een concert, en toch raden we haar graag aan

Echte naam Olivia Devine ASL 21. Vrouw. Londen. Instagram @ldevinemusic

Twee jaar geleden werkte Olivia Devine (°1997) in een café in Whitley Bay, een kuststadje in de buurt van het Noord-Engelse Newcastle. Niet de meest inspirerende plek voor een aspirant-popster. En dus verkocht ze haar auto, trok ze met de opbrengst naar Londen en timmerde ze daar aan een muziekcarrière. Met succes. Al snel begon haar muziek op SoundCloud te circuleren en wekte ze de interesse van grote labels.

Amper twee maanden na haar verhuizing tekende ze bij Warner Music en veranderde ze haar artiestennaam in L Devine, om verwarring met pornoster Olivia Devine te vermijden. Twee ep's later duikt ze op in populaire Spotify-playlists als Life Sucks en Sad Songs, wordt ze door YouTube getipt als one to watch en deelt ze voor haar videoclips een regisseur met Dua Lipa, Ed Sheeran, Rihanna en Post Malone. En dat zonder ook maar één volwaardig concert te hebben gegeven.

L Devine heeft een neus voor catchy songs. Peer Pressure, het titelnummer van haar tweede ep, die in november uitkwam, is daar het beste voorbeeld van. Geïnspireerd door de eightiesfilmklassieker Heathers biedt het nummer een niet zo vrolijke blik op volwassen worden: 'Now that I'm at 20 years, hell is where I'm livin'/ I don't know how to cope with all the existential thinkin'.' L Devine verpakt een existentiële crisis als een fris radiohitje. Bijna was het anders afgelopen met Peer Pressure. Toen Charli XCX een demoversie te horen kreeg, was ze zo onder de indruk dat ze het nummer zelf wilde uitbrengen. Uiteindelijk bleef het bij zijn baasje, maar voor Charli XCX was het genoeg om L Devine tijdens interviews een 'really big deal' te noemen. Wie goed luistert, kan ergens in de backings de popster herkennen.

Een willekeurige quote 'Het wordt steeds moeilijker om weg te komen met muziek zonder boodschap, zeker in het politieke klimaat waarin we nu leven. We worden steeds kritischer, dus is het alleen maar logisch dat die mentaliteit ook de popwereld binnensluipt.'