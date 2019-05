Voor de video van hun nieuwste single Crazy gaat het Antwerps drietal Krankk hard met blueszanger David Ngyah: 'Laat je niet gek maken in momenten van onzekerheid.'

Het beste van de urbanscene vermengen met apocalyptische elektrobeats, dat is waar het jonge trio Krankk voor staat. Vorig jaar doken de Antwerpenaars voor het eerst op met hun debuutsingle How We Were, ontstaan uit hun fascinatie voor donkere grime en hun verlangen naar betere uitgaansmuziek. Dit voorjaar volgde Like That, een collab met de Belgische rappers Blu Samu en Miss Angel.

Op hun jongste worp Crazy, een voorsmaakje op hun te verschijnen debuutplaat Dark, werkt Krankk opnieuw samen met goed volk van eigen bodem. Deze keer is het echter geen snelle rap die de donkere beats van Krankk kracht bijzet, maar wel de soulstem van David Ngyah, die u kunt kennen van Blackwaves Elusive of van De Nieuwe Lichting, waar hij zich sinds begin dit jaar winnaar van mag noemen.

Ervaringen die Ngyah van pas kwamen voor Crazy, want de jongens van Krankk nemen naar eigen zeggen enkel genoegen met perfectie. 'We hebben David uitgedaagd om een diepgaand verhaal te vertellen met weinig woorden. Dat was een moeilijke opgave, maar het is geweldig dat hij daarin slaagde', zegt producer en toetsenist Aram Abgaryan.

Constante druk

Dat verhaal is een inkijk in de onzekere gedachtegang van artiesten geworden. 'In Crazy vertelt David over de liefde, maar ook over de constante druk die artiesten voelen om muziek uit te brengen en te presteren', legt drummer Thomas Geysen uit. 'Eigenlijk willen we zeggen: laat je niet gek maken in momenten van onzekerheid. Als conservatoriumstudenten kunnen wij ons hierin vinden, maar die druk zorgt ook voor een goede spanning. Door samen te werken met allerlei verschillende artiesten leren we veel van elkaar en vinden we een goede balans tussen plezier maken en focussen op waar we naartoe willen.'

'Het klopt dat we niet met een volledig geënsceneerd verhaal werken, maar dat betekent niet dat Crazy geen symbolische waarde heeft.' Thomas Geysen

In een Antwerpse blikfabriek liet David Ngyah zich voor de videoclip meeslepen door de apocalyptische elektrobeats van zijn stadsgenoten. Naast een danseres zorgen ook spiegeleffecten voor dynamiek. Op een bepaalde moment zie je zelfs vier versies van Ngyah, die de confrontatie opzoekt met zijn onzekerheden.

Daarnaast koos Krankk, net zoals bijLike That, voor vrijheid op de set. Geysen: 'Het klopt dat we er bewust voor gekozen hebben om niet met een volledig geënsceneerd verhaal te werken en de kijker vrijheid te geven, maar dat betekent niet dat Crazy geen symbolische waarde heeft. De reden waarom wij in de clip achter de stoel van David staan, is om artiesten eraan te herinneren dat we elkaar in momenten van onzekerheid horen te steunen.'