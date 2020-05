Florian Schneider, medeoprichter van Duitse band Kraftwerk, is op 73-jarige leeftijd overleden.

Florian Schneider overleed enkele dagen geleden aan de gevolgen van kanker. Het nieuws raakte vandaag bekend. De Duitse muzikant richtte in 1970 met Ralf Hütter invloedrijke band Kraftwerk op.

Schneider ontmoette Hütter toen ze beiden aan het conservatiorium van Düsseldorf studeerden. Hij bracht met Kraftwerk tien albums uit tot hij de groep verliet in 2008. Schneider zong en speelde onder meer synths, fluit en saxofoon. Hij ontwierp een elektronische fluit en perfectioneerde de vocoder, een voice encoder die Kraftwerk gebruikte om stemmen te vervormen.

De artiest nam in 2015 samen met Duitse componist Uwe Schmidt en Belg Dan Lacksman (Telex) een elektronische ode aan de oceaan op, Stop Plastic Pollution. David Bowie eerde Schneider in een nummer op het iconische Heroes: het intrumentele V-2 Schneider is opgedragen aan de Duitse muzikant.

Kraftwerk vervulde een pioniersrol tijdens de eerste dagen van de elektronische muziek en werd bejubeld om hun zin voor experiment en technische vernieuwing. Computer World uit 1981 wordt gezien als een van de eerste technoplaten. In 2014 ontving Kraftwerk een Grammy Lifetime Achievement Award en in 2017 een Grammy voor beste dance/elektronische plaat met 3-D The Catalogue.

De Duitse band zou deze zomer door Noord-Amerika touren ter ere van hun vijftigste verjaardag, maar moest de concerten afzeggen omwille van het coronavirus. (Billboard, RTBF)

