Apache Productions, de organisator van metalfestival Alcatraz, organiseert in juni een drive-infestival in Kortrijk. Tijdens de 'drive-in (music) days' kunnen toeschouwers vanuit hun auto genieten van verschillende concerten op Parking 6 van Kortrijk Xpo.

Met de 'drive-in (music) days' wil de organisatie een alternatief bieden voor de afgelaste muziekfestivals deze zomer. Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met Studio Brussel, Stad Kortrijk en Kortrijk Xpo. Vijf dagen lang zullen telkens twee Belgische artiesten optreden. 'Zo willen we zowel de Belgische artiesten als partners en leveranciers steunen', zegt organisator Bernard De Riemacker. Het publiek zal de concerten kunnen volgen vanuit de auto. Daarmee wil de organisatie de maatregelen inzake social distancing naleven. Zo zullen per concert maximaal vierhonderd auto's toegelaten worden, met een nog nader te bepalen maximum aantal personen per wagen. Voertuigen zullen ver genoeg uit elkaar geparkeerd staan. Medewerkers met mondmasker bieden de toeschouwers een hapje en drankje aan in de auto. Vrij rondlopen is niet toegestaan en het sanitair opzoeken zal volgens een bepaalde procedure verlopen. De organisatie kondigt alvast een eerste naam aan: de West-Vlaamse metalband Spoil Engine. Binnenkort volgen meer namen, elke festivaldag komt een ander genre aan bod. Omdat de maatregel inzake niet-essentiële verplaatsingen nog steeds geldt, wordt de exacte startdatum van het festival pas aangekondigd van zodra niet-essentiële verplaatsingen opnieuw toegelaten zijn. (Belga)