Van de getto's van Kinshasa naar de podia van SXSW, Sónar, Lowlands, Fabric en Couleur Café: Kokoko! speelt desnoods tot de muziekinstallatie het begeeft. Buka Dansa, zoals ze op hun debuutalbum Fongola zingen, dansen tot de boel barst.

Maandag 1 juli, vlak voor de middag. De vijf heren van Kokoko! - vier Congolezen en een Fransman - zitten er een beetje suf en stilletjes bij. De avond voordien hebben ze met hun verslavende mix van house, punkfunk en afrobeat op Couleur Café het Green Stage afgesloten. Officieel moest dat feestje om kwart over één stoppen, 'maar de mensen wisten van geen ophouden, ze wilden niet weg', vertelt Xavier 'Débruit' Thomas, het Franse lid van Kokoko en een producer die al jaren bekendstaat als een muzikale globetrotter. 'En dan is deze gast hier natuurlijk helemaal in zijn element.' Hij wijst naar frontman Makara Bianko, die naast hem in een zetel onderuitgezakt zit, verstopt achter een donkere zonnebril. Zelfs nadat de organisatie alle volumeknoppen op nul had gedraaid bleef hij met een megafoon in de hand het publiek opzwepen, vervolgt Thomas. 'Exact zoals ik hem heb leren kennen.'

...