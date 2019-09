Een maand voor Portland haar debuutalbum uitbrengt, lost het duo nog een nieuwe single. Bekijk de clip van Killer's Mind hier.

'Een bikke druk, hé', lacht Jente Pironet wanneer we hem vragen hoe hij terugkijkt op de afgelopen festivalzomer, waarin hij met Portland onder meer op Rock Werchter en Pukkelpop speelde. Dat zal er niet meteen beter op worden, want Pironet en zijn muzikale partner Sarah Pepels brengen binnen precies een maand hun debuutalbum Your Colours Will Stain uit.

Daarmee wil de groep verrassen, zei Pironet eerder al in Knack Focus. 'Er zullen honingzoete popsongs op staan, maar evengoed moeilijkere, lange nummers die alle kanten opgaan', klonk het toen. Nieuwe single Killer's Mind neigt duidelijk naar dat eerste uiterste, al is het thema van de femme fatale die wordt gekwetst en op zoek gaat naar een rebound, een nieuwe liefde voor één nacht, eerder bitter dan zoet te noem. 'De teksten van onze vorige singles waren vaag en vrij te interpreteren. In dit nummer wilde ik echt een concreet verhaaltje vertellen over een meisje dat ik heel lang geleden heb leren kennen.'

Ook de clip is niet wat je verwacht van Portland. Franky Claeys, bekend van zijn werk voor onder anderen Raf Simons en de gouden platen die hij voor onder anderen Bazart en Oscar and the Wolf ontwierp, dompelde Pironet en Pepels onder in kitscherig neonlicht en wisselde shots van hen af met beelden van bloemen, die werden overgoten met een vloeistof voor een extra psychedelisch effect.

'Net als onze muziek worden ook onze video's vaak bestempeld als dromerig of romantisch. Nu wilden we eens iets anders', legt Pironet uit. 'Maar eerlijk: toen we de clip in onze mailbox kregen, wisten we niet wat te denken.'