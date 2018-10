Kirsten Lemaire zoekt weer een Nieuwe Lichting: 'Vamos chicas!'

Geen slotshow in de AB meer, geen vaste stek meer op de Pukkelpop-affiche: in 2018 brak Studio Brussel met de formule die De Nieuwe Lichting sinds 2013 hanteerde. Vorig jaar werden de drie winnaars bekendgemaakt via een Facebook Live en was de hoofdprijs een weekje opnametijd in de Ardense Daft Studios. Ook al vroor het 15 graden toen Sons, Portland en Chackie Jam naar Malmedy trokken om er een eigen song én een cover van respectievelijk The Black Keys, alt-J en Dua Lipa in te blikken, het concept blijft dit jaar onveranderd.

Kirsten Lemaire: De Nieuwe Lichting is een liedjes-, geen livewedstrijd. Opnametijd krijgen, dat is zowel voor een verlegen slaapkamerproducer die geen podium op durft te kruipen als voor een band die live misschien wel de pannen van het dak speelt maar geen goeie demo's gemaakt krijgt een gift from heaven. Ja, het liveverhaal is weggevallen, maar als je ziet waar Sons en Portland overal spelen - de eerste stond al op de Main Stage van Rock Werchter, de tweede doet straks een uitverkochte AB Club aan - kun je niet anders dan concluderen dat het met die nieuwe formule wel goed zit. Jonge bands een stevige basis geven, dat blijft de opzet. En tegenwoordig doen we dat dus door hen twee nummers te laten opnemen in een prachtige studio, nummers waarmee ze nadien écht kunnen uitpakken.

De Nieuwe Lichting-winnaars zijn niet meteen van het kaliber dEUS of Black Box Revelation, bands die uit Dat Andere Muziekconcours kwamen, was ooit het verwijt.

Lemaire: Ik denk dat dat sinds de zege van Tamino in 2017 geen punt van kritiek meer kan zijn. Hij heeft inmiddels een platencontract in Engeland beet, nam een song op met de bassist van Radiohead en brengt binnenkort zijn langverwachte debuutplaat uit. Brihang maakte dan weer een knappe clip voor Bazart, Sylvie Kreusch, die in 2013 deelnam met haar groep Soldier's Heart, heeft net nog voor Vogue opgetreden in Oekraïne. En Equal Idiots blíjft maar gaan, met alweer een nummer-éénnotering in De Afrekening. Het is een leuk klasje aan het worden, die Nieuwe Lichting.

Wat voor muziek hoop je dit jaar zoal op de deelnemerslijst te zien staan?

Lemaire: De vorige finalisten waren al erg divers, met opvallend veel urban-acts. Misschien zijn het dit jaar weer meer bedroomproducers, of zien we een revival van gitaarbands die Sons bezig gehoord hebben en denken: 'Ha, dat kunnen wij ook!' Je weet het nooit. Wat ik wél fijn zou vinden, is dat er meer vrouwen bij zijn. Er zijn zo veel meisjes die leuke muziek maken, en toch zijn die om de een of andere reden altijd minder vertegenwoordigd. Aan alle vrouwelijke bands, producers of urbanartiesten: vamos chicas! (lacht)