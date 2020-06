Net op tijd voor uw zwoele zomerbarbecue: een lap wiegende grooves en laatavondfunk van Khruangbin, drie Texanen die ver over de staatsgrenzen heen kijken en hun eigen universum exploreren. 'Out of the box denken? Complete lulkoek.'

Grote omwentelingen zijn er niet op Mordechai, het derde album van Khruangbin. De muziek van het Texaanse trio is nog steeds een smeltkroes van westerse en exotische klanken. Belangrijkste wijziging: voor een groep die doorgaans enkel de instrumenten laat spreken, bevat het album nogal wat gezongen passages, voorzien van teksten die bassiste Laura Lee schreef tijdens een kampeertrip. Dat vertellen gitarist Mark Lee en drummer Donald 'DJ' Johnson ons vanuit Houston, Texas. Mark Speer: Nadat we de meeste ritmetracks opgenomen hadden trok Laura er even op uit met een stel vrienden. Tijdens een sprong van een hoge waterval kreeg ze een soort openbaring. Het voelde als een doopsel, zei ze. Daarna heeft ze in een week tijd een dagboek volgeschreven met persoonlijke bedenkingen over haar familie, de liefde en het leven, en die hebben we bewerkt tot songteksten. Simpel. Hadden jullie verder een lijstje met do's-and-don'ts voor jullie aan de plaat begonnen? Speer: Veel don'ts, vooral. In de studio niets opnemen dat we niet live kunnen brengen, bijvoorbeeld. Dus zo weinig mogelijk overdubs, want laptops op het podium, that's a big don't. Ken je het soort mensen die prat gaan op 'thinking outside the box'? Dat vind ik dus complete lulkoek. Je moet net wél binnen de doos denken, zeker als je de hele doos nog niet hebt verkend. De bodem, de wanden, het deksel, alle hoeken... Met Khruangbin hebben we voor onszelf een mooi universum gecreëerd, en we zijn het nog volop aan het exploreren. Jullie muziek lijkt vaak bedacht in functie van tropische temperaturen. En net dit jaar zijn alle zomerfestivals afgelast. Speer: It's a bittersweet thing, man. Uiteraard is het klote dat we al die mooie festivalshows niet kunnen spelen, met de ondergaande zon op onze smoel. Anderzijds zal het deugd doen om eens niet een jaar lang onderweg te zijn, om eens niet voortdurend op een tourbus te slapen of de hele tijd in een vliegtuig te zitten. En ja, ik ben me helemaal bewust van de ironie wanneer ik dat zeg. (Khruangbin is Thais voor vliegtuig, nvdr.)Door jullie exotische invloeden is Khruangbin altijd een beetje reizen. Nog iets nieuws opgepikt, onlangs? Donald 'DJ' Johnson: Met onze vorige plaat hebben we drie jaar bijna onafgebroken getoerd, en je pikt in elk land, in elke stad wel íéts op. Dat hoeft niet altijd muziek te zijn, trouwens. We see the world, hear the world, and taste the world. Jij komt uit België, niet? Wel, in Gent heeft onze goede vriend Pascal (Garnier, alias producer Krewcial, nvdr.) ons in een klein, ouderwets winkeltje de lekkerste mosterd ooit leren kennen. Tierenteyn? Johnson: Precies! Telkens als we in het land zijn slaan we een voorraadje in. Heerlijk spul, dat het nieuwe album mee op smaak heeft gebracht. De illustere Jay Electronica bracht zijn album A Written Testimony onlangs op smaak met jullie track A Hymn, waar hij tijdens A.P.I.D.T.A. integraal overheen rapt. Wat vind je van het resultaat? Speer: Het is geweldig. We wisten pas een week voor zijn album verscheen dat Jay 'iets' ging doen met onze track. Ik dacht een sample of zo, maar nee, gewoon het hele ding. Meteen onze eerste vermelding als producer op een rapplaat. Thank you, Jay! De hiphopinvloeden in Khruangbin worden niet zo vaak aangestipt. Speer: Ik ben blij dat jij het zegt. We spelen niet zomaar elke keer weer een andere hiphopmedley tijdens onze liveshows, hè. Johnson: En we hebben al samen met Wu-Tang Clan opgetreden! (vorig jaar op het Amerikaanse festival Desert Daze, nvdr.)Speer:Door hiphop ben ik destijds met gitaar begonnen, om al die coole samples en funky akkoorden te kunnen naspelen. It Was a Good Day van Ice Cube, bijvoorbeeld, een song uit 1992 gebaseerd op het sexy riffje en de baslijn van Footsteps in the Dark van The Isley Brothers. Dat sprak me veel meer aan dan rockmuziek. Ik geef niets om de meeste rock, eerlijk gezegd . It's just a bunch of noise to me.Welke muziek speelt er in de kleedkamer, voor een concert? Speer: We zijn niet echt een groep die zich zit op te peppen met muziek voor een show. Een fles tequila volstaat meestal. (grinnikt)Met een vleugje flamenco erbij? Pelota, op het nieuwe album... Speer:Yeah, dat is onze versie van flamencodisco, een van mijn nieuwe dingetjes: een subgenre dat even hip was in de jaren zeventig. Wist je trouwens dat de Spanjaarden aanvankelijk dachten dat de zigeuners van Belgische afkomst waren, en ze daarom hun muziek flamenco noemden, naar de Vlamingen? Echt waar, zoek het maar eens op. Van Vlaanderen naar Houston, jullie thuisstad en die van Beyoncé. De kerk waar jullie begonnen als begeleidingsband is dezelfde waar de familie Knowles kwam, en Jay Electronica is een poulain van manlief Jay Z. Khruangbey, het moest er gewoon van komen, denk ik dan. Speer: (droogjes)Let's keep that one under the hat, for the time being. Anders gezegd: sorry, man, geen commentaar.