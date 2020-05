Studio 100 en Ketnet stellen de Ketnet Musical, waar elk jaar jong musicaltalent aan meewerkt, uit tot volgend jaar. Door de verschuiving van de shows zal er dit jaar ook geen nieuw musicaltalent gezocht worden.

Met Ketnet Musical gaat Ketnet samen met Studio 100 al enkele jaren op zoek naar jong musicaltalent. Die oproep levert elk jaar een cast op, die maandenlang hard werkt om de musical in de theaters te brengen. Op 8 maart schitterden de 25 jonge talenten nog tijdens de première van de musical van dit jaar: Ketnet Musical: Knock Out. Door de coronacrisis konden de shows in onder andere Gent, Antwerpen, Hasselt en Oostende niet meer doorgaan.

Omdat Ketnet de 25 kinderen een eerlijke kans wil geven om toch nog hun talent te laten zien, worden de shows nu uitgesteld naar het voorjaar van 2021. Door de verschuiving zullen dit jaar geen nieuwe talenten gezocht worden voor een volgende show. Daardoor zal ook het programma van Ketnet Musical dit najaar niet op Ketnet te zien zijn.

Tickethouders zullen via e-mail verwittigd worden. Nieuwe tickets zullen binnenkort verkrijgbaar zijn op de site van Ketnet Musical. Wanneer de musicals precies zullen doorgaan, wordt binnenkort bekendgemaakt

