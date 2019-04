De naam Kelsey Lu klinkt u misschien nog niet zo bekend in de oren, maar daar brengt de protegee van Solange en Blood Orange binnenkort verandering in met haar debuutalbum Blood. 'De muziek heeft me verlost van het religieuze keurslijf waarin mijn ouders me gedwongen hebben.'

Mogelijk hebt u haar recente cover van 10 CC's jarenzeventigplakker I'm Not in Love gehoord. Misschien hebt u haar het voorprogramma van Neneh Cherry zien spelen, onlangs in de AB. Misschien kent u haar van Church, haar debuut-ep uit 2016 waarop ze enkel met haar stem en haar via effectpedalen gemanipuleerde cello haar zielenroerselen ontbloot. De kans is echter groter dat u Kelsey Lu voor het eerst onbewust hebt gehoord op albums als Freetown Sound en Negro Swan van Blood Orange, A Seat at the Table van Solange, Take Me Apart van Kelela en Age Of van Oneohtrix Point Never, waaraan ze strijkers, keyboards en/of zang toevoegde.

...