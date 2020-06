Op 20 juni presenteren Knack Focus en Radio 1 het Focus Music Festival, een onlinemuziekfestival van en met Kate Tempest.

Save the date: op zaterdag 20 juni organiseren Knack Focus en Radio 1 Focus Music Festival. Headliner én curator met dienst is niemand minder dan Kate Tempest, de gerenommeerde Britse rapster, schrijfster en dichteres die u onder meer kunt kennen van haar bij superproducer Rick Rubin opgenomen album The Book of Traps and Lessons (2019) - en die u in een coronavrije festivalzomer op 17 juli aan het werk had kunnen zien op Gent Jazz.

Tempest zal niet alleen zelf spelen, ze nodigt ook een handvol internationale topartiesten uit voor een exclusieve sessie. De volledige, door Tempest samengestelde line-up van het festival zullen we de komende dagen uitgebreid aan u presenteren via onze digitale kanalen.

Het Focus Music Festival is gratis te bezoeken via Facebook, maar op vraag van Kate Tempest zult u ook vrijwillig een gift kunnen achterlaten. Die zal door Tempest aan een door haar uitgekozen Belgisch goed doel gedoneerd worden: de in crisistijd zo broodnodige Belgische Federatie van Voedselbanken.

Alles wat u moet weten over het Focus Music Festival en zijn curator Kate Tempest leest u volgende week, op 17 juni, in een speciale editie van Knack Focus. Voor meer informatie kunt u de komende dagen ook terecht op knackfocus.be/focusmusicfestival en op de Facebookpagina van Knack Focus.

Focus Music Festival Zaterdag 20/6 om 20 uur, te volgen via de Facebookpagina van Knack Focus.

