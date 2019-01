Kanye wordt Yandhi en Missy Elliot plant een comeback: dit brengt het muziekjaar 2019

Wanneer de negende Kanye West, na twee keer uitstel, daadwerkelijk ook moge verschijnen: Yandhi is nu al de albumtitel van het jaar.

Laat eveneens op zich wachten: de langverwachte comeback van Missy Elliott.

Wel enigszins bevestigd: een vierde Vampire Weekend, vijf jaar na de vorige.

Over comebacks gesproken: The Cure, pas bijgezet in de Rock & Roll Hall of Fame, heeft een nieuwe plaat klaar.

Volgens gitarist-saxofonist Stuart Matthewman heeft Sade met het oog op een nieuw album 'a bunch of songs' klaar.

En mocht u er op zitten te wachten: de nieuwe Weezer zal The Black Album heten.

Voorlopig nog zonder titel: de soloplaat van Karen O van Yeah Yeah Yeahs, een samenwerking met producer Danger Mouse.

The Flaming Lips gingen in zee met Mick Jones van The Clash voor hun volgende langspeler King's Mouth. Release op Record Store Day.

2019 wordt het jaar van de grime: Stormzy is headliner van Glastonbury, met Octavian en Flohio maken twee grimeartiesten kans om zich tot BBC Sound of 2019 te kronen en volgens Shabaka Hutchings zal grime binnenkort zijn ' To Pimp a Butterfly-moment' beleven.

Dichter bij huis: het debuut van de Brusselse rapper Monarcq, ooit actief bij hiphopcollectief Gangthelabel. Single Bad Kidz barstte alvast van de ambitie.

Nog Belgenmannen en -vrouwen met plannen: Geppetto & The Whales, Eriksson Delcroix, Dez Mona en Mós Ensemble, een nieuw jazzcombo rond Kobe Boon van Steiger.

Over jazz gesproken: zal Herbie Hancock dit jaar eindelijk dat nieuwe album uitbrengen? Onder meer Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Thundercat, Flying Lotus en Wayne Shorter lieten zich inlijven voor de opnames.

Op het komende Sundance Film Festival gaan docu's over Miles Davis (Birth of the Cool), David Crosby (Remember My Name) en Leonard Cohen ( Marianne & Leonard: Words of Love, van Nick Broomfield, regisseur van onder meer Kurt & Courtney) in première.

God Said Give 'Em Drum Machines is de geweldige titel van een aangekondigde docu over de wortels van Detroittechno.

In de lente houden The Chemical Brothers een nieuw album, No Geography, boven het doopvont.

En mocht u dit jaar van plan zijn het loodje te leggen: voor 99 pond kunt u uw assen in een baksteen laten persen die The KLF zal gebruiken om een pyramide te bouwen. Alle info: mumufication.com.