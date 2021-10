De Amerikaanse artiest Kanye West gaat voortaan als 'Ye' door het leven. Een rechter in Los Angeles ging akkoord met de aanvraag tot naamsverandering van de 44-jarige rapper.

'Ye', zonder achternaam, diende eind augustus een aanvraag in om zijn naam (Kanye Omari West) te veranderen, vanwege 'persoonlijke redenen'. In 2018 bracht hij ook al een album uit met de titel Ye en hij stelde zich op Twitter ook voor als 'I am YE'.

Na een lange pauze bracht de rapper afgelopen zomer het album Donda uit, genoemd naar zijn overleden moeder.

Ye heeft vier kinderen met realityster Kim Kardashian. De twee leven sinds februari gescheiden.

