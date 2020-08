Aanhangers van de #FreeBritney-beweging beweren dat Britney Spears via Instagramfoto's en TikTok-filmpjes geheime boodschappen de wereld in stuurt en moet worden bevrijd van toezichthouders zoals haar vader. Volgens die laatste is dat niet meer dan een uit de hand gelopen complottheorie. Enkele popculturele complottheorieën.

In 2011 dook op een obscure Braziliaanse blog, Avrilestamorta, een opvallende theorie op over Avril Lavigne. De Canadese zangeres zou in 2003 zelfdoding gepleegd hebben en vervolgens vervangen zijn door een dubbelganger genaamd Melissa Vandella. Het bewijsmateriaal: foto's waarop te zien is hoe haar gelaatstrekken zijn veranderd, vlekjes op haar arm die plots verdwenen waren, de switch naar bravere pop, lyrics als 'The day you slipped away was the day I found it won't be the same' en haar volstrekt ongeloofwaardig huwelijk met Chad Kroeger van Nickelback.Geloofwaardigheid: zeer laag. De man achter de blog heeft intussen toegegeven dat zijn theorie deel uitmaakte van een experiment om te bewijzen dat je het internet eender wat kunt wijsmaken. Desondanks blijft een deel van dat internet er halsstarrig in geloven.Een ietwat controversiële theorie: Stevie Wonder doet alsof hij blind is om sympathie op te wekken en zo zijn carrière een boost te geven. Hoe verklaar je anders dat hij voortdurend naar basketbalwedstrijden gaat, een vallende microfoon opvangt, een wassen beeld van Michael Jackson fotografeert, mensen knuffelt en tegen Donald Glover zegt dat hij Atlanta heeft 'gezien'?Geloofwaardigheid: wonder is al blind sinds kort na zijn geboorte, wat zou betekenen dat hij al zeventig jaar doet alsof. Dat is behoorlijk krankzinnig.Beliebers zullen het niet graag horen, maar volgens onbetrouwbare bronnen is Justin Bieber een hagedis die zich vermomt als tieneridool. In 2014 dook een filmpje op waarin Bieber wordt ondervraagd in de rechtbank en met zijn ogen knippert 'zoals enkel hagedissen dat kunnen'. Later verscheen een vals artikel met de titel Hundreds of Fans Claim They Saw Justin Bieber Turn into Giant Reptile, waarin fans getuigen hoe ze Bieber zagen transformeren tot een gigantisch reptiel.Geloofwaardigheid: Je kunt veel zeggen over Justin Bieber, maar hij is allicht geen reptiel.Een theorie die al meegaat sinds de eighties. Kylie Minogues I Should Be So Lucky afgespeeld op 33 toeren in plaats van 45 klinkt namelijk exact alsof het werd ingezongen door Rick Astley. Aangezien beide artiesten toen op hetzelfde label zaten, vermoedden fans dan ook dat Astley effectief achter het nummer zat. Er werd zelfs geopperd dat de twee gewoon een en dezelfde persoon zouden zijn, maar die geruchten werden ontkracht toen ze samen I Should Be So Lucky én Never Gonna Give You Up brachten in het Londense Hyde Park.Geloofwaardigheid: zelfs Rick Astley geeft toe dat hun stemmen 'opmerkelijk gelijkaardig' klinken.In 1996 werd het kindsterretje JonBenét Ramsey vermoord. Tenminste, dat is wat u al jaren is wijsgemaakt. Volgens complottheoristen leeft JonBenét namelijk nog en hebben de Ramseys hun dochter al die jaren verstopt om er nadien een popster van te maken die door het leven gaat als Katy Perry. Moeder Patsy ging als vermomming op dieet, terwijl papa John zich kaal schoor. De theorie verspreidde zich via een YouTube-filmpje van ene Dave Johnson. De man die ook beweert dat Michelle Obama een man is.Geloofwaardigheid: 'Ze hebben gelijkaardige wenkbrauwen' is zelfs voor een complottheorie héél gebrekkig bewijsmateriaal.