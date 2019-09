Ze begonnen hun carrière met covers van seksistische r&b-hits, intussen maakt Juicy zelf r&b met een boodschap. Eentje die niet iedereen kan pruimen. 'Het probleem is dat je vanaf het podium amper een verschil hoort tussen "jaaaa!" en 'boooeee!"'

Voor wie het gemist heeft: vorige maand belandde Juicy in een relletje met Theo Francken nadat ze op Het Groot Verlof in Leuven het nummer Didn't Knock aan de politicus hadden opgedragen en hem daarbij een klootzak hadden genoemd. Francken reageerde met een verontwaardigd Facebookbericht en de hashtags #zielig en #metuwcenten, maar Juicy lijkt er niet van wakker te liggen wanneer we het damesduo op een zonnig terras in hometown Brussel treffen. Ze zijn nog volop aan het genieten van hun festivalzomer, die hen naar enkele opvallende plekken bracht.

...