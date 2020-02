Knack Focus-redacteur Jonas Boel keek naar de Super Bowl en zag potentieel in het politieke optreden van Jennifer Lopez: 'Of Amerika klaar is voor een danspaal in het Witte Huis, dat valt te betwijfelen.'

De Super Bowl is het allergrootste sportevent van Amerika, maar tegelijk is de match haast een voetnoot. Dat de Kansas City Chiefs de San Francisco 49'ers afgelopen zondag met 31-20 hebben ingemaakt, beroerde de wereld minder dan wat er tijdens de pauze gebeurde. Die werd namelijk gekaapt door Jennifer Lopez en Shakira, de eerste keer dat twee artiesten met een latino-achtergrond de felbegeerde half time show mochten spelen

De National Football League (NFL) is nochtans beducht voor politieke statements tijdens hun jaarlijkse hoogmis sinds Beyoncé in 2017 haar Super Bowl-performance gebruikte om een Black Panther-feestje te bouwen. Vorig jaar trommelden ze rockband Maroon 5 nog op, een veilige en vooral sááie keuze.Dan toch maar wat wulps gevormde, Latijns-Amerikaanse furies in de strijd gooien, dachten ze dit jaar dan ook bij de NFL. Tenslotte vierden ze hun finale in Miami, Florida, een staat waar traditioneel veel mensen met een latino of hispanic achtergrond wonen. Zo zette de Amerikaanse voetbalbond de politieke verhoudingen in de VS alsnog in de kijker, met dank aan J. Lo.La Lopez voerde kinderen in kooien op. Ze stak haar jonge danseressen in het wit, de kleur van de vrouwenbeweging. Haar eigen dochter, de elfjarige Emme, smokkelde het refrein van Bruce Springsteens Born In The USA in Let's Get Loud, terwijl mama Lopez een bontmantel met de Amerikaanse én Puerto Ricaanse vlag showde. Op de achtergrond vormden de lichtspots met motief van een metalen hek. Als Donald Trump toen voor de tv zat, kan het niet anders of hij moet zich in die ene minuut verslikt hebben in zijn chicken wings. Conservatieve kijkers waren achteraf niet te spreken over Lopez' paaldans-act in primetime en de weinig bedekte billen van beide headliners. Beter zouden ze zich zorgen maken over de boodschap achter de glittershow: 'let's get loud'.Het is in dit verkiezingsjaar een niet mis te verstane boodschap aan de Amerikaanse latino's, die 17 procent van de bevolking uitmaken en daarmee de grootste minderheidsgroep in de VS zijn. Van de 52 miljoen latino's zijn er dit jaar 32 miljoen, 62 procent identificeert zich als Democraat. In New Mexico zijn ze met het meest: 42,8 procent van de bevolking. In de traditioneel Republikeinse staten Texas en Arizona steeg hun aantal de voorbije jaren naar respectievelijk 30,4 en 23,6 procent. Florida volgt niet ver daarachter met 20,5 procent stemgerechtigde latino's. Dat zijn veel stemmen, zeker in een belangrijke swing state waar Trump in 2016 nipt de overwinning van Hillary Clinton afsnoepte. Met zijn harde migratiepolitiek, zijn lakse houding tegenover de recente natuurrampen in Puerto Rico en zijn opmerkingen over Mexicaanse nieuwelingen die drugs, misdaad en verkrachters importeren hoeft Trump op weinig sympathie rekenen binnen de latinogemeenschap. Democratisch kandidaat Bernie Sanders ligt dan weer erg goed bij minderheidsgroepen. Het probleem voor de Democratische partij? Latino's lopen doorgaans niet warm voor de verkiezingen.J. Lo for president, dan maar? Het is meer dan zomaar een denkoefening. Lopez heeft het perfecte profiel voor een Democratische presidentskandidaat in pakweg 2024. J. Lo is zelfs een sterker merk dan Trump, eigenlijk. Meer dan de frauduleuze en seksistische vastgoedmagnaat, die in z'n fortuin geboren werd, belichaamt ze de ware Amerikaanse droom. Als kind van een dienstmeid en een werknemer bij een verzekeringskantoor werkte ze zich vanuit de ruige Bronx op tot een van de meest succesvolle entertainers ooit, zowel in de cinema, in de muziek als op tv. Een gehaaide entrepreneur. Bekroond door Amnesty International voor haar activisme. Een patriot, die zich na 9/11 inzette voor de slachtoffers van de aanslagen in haar thuisstad. Een comeback kid, bovendien, die na meer dan 20 jaar in het vak koppig alle trends en demografieën weet te overstijgen. Een superster van vijftig, maar nog steeds Jenny from the block.'Used to have a little, now I have a lot'.Of Amerika klaar is voor een danspaal in het Witte Huis, dat valt te betwijfelen. En er loopt eigenlijk al een soort J. Lo rond in Washington: Alexandria Ocasio-Cortez. Net als Jennifer Lopez heeft de 30-jarige politica en voormalige serveerste wortels in Puerto Rico en is ze afkomstig uit de Bronx. De twee delen ook een liefde voor grote oorringen en valse nagels in felle kleuren. In november 2018 veroverde AOC, zoals ze genoemd wordt, een zitje in het Congres ten koste van een andere Democratische volksvertegenwoordiger die al twintig jaar stevig in het zadel zat. Toen de pas verkozen, nieuwe ster aan het firmament van de Democratische partij daarna haar intrek nam in haar nieuwe bureau deelde ze via Twitter een foto van het officiële plakkaat met haar naam, en daarbij de woorden 'Don't be fooled by the plaques that we got / I'm still, I'm still Alex from the Bronx'. Zondag zagen 100 miljoen Amerikanen Jennifer Lopez Let's Get Loud zingen tijdens de Super Bowl. Statistisch gezien waren daar 17 miljoen latino's bij. Iemand in Washington heeft zitten rekenen.