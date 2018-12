Jeff Mills en Tony Allen openen samen Listen! Festival

Allen en Mills brachten in september samen de ep Tomorrow Comes The Harvest uit en trekken met die muziek in 2019 de wereld rond.

De combinatie is op z'n minst prikkelend te noemen: Allen drumde jarenlang bij Fela Kuti en is zowat de geestelijke vader van de afrobeat, terwijl Mills, bekend om zijn straffe dj-sets waarin hij aan een razend tempo platen afwisselt, zonder overdrijven een technopionier mag worden genoemd, die samen met Mike Banks en Robert Hood aan de wieg stond van het invloedrijke label Underground Resistance. Het is overigens niet Allens eerste technosamenwerking: drie jaar geleden stond hij ook al op de planken met Moritz Von Oswald.

De vierde editie van het Listen! Festival vindt in heel Brussel plaatsvindt vanaf woensdag 17 april tot en met zondag 21 april. Vier dagen wordt de hoofdstad ingepalmd voor dj-sets, live performances, showcases, workshops en een synth- en platenbeurs. De volledige line-up van het festival zal op 11 december bekend worden gemaakt.