Pianist en componist Jef Neve gaat niet naar de uitreiking van de Ultimas, de cultuurprijzen van de Vlaamse overheid. 'Wie het niet eens is met het beleid, moet er ook niks van aanvaarden.'

Op 18 februari worden in de Ancienne Belgique de Ultimas uitgereikt. Die stonden enkele jaren geleden nog bekend als 'de Vlaamse cultuurprijzen' en worden uitgereikt door de Vlaamse overheid. Wie het slotevenement in ieder geval niet zal bijwonen, is pianist en componist Jef Neve. Die postte op zijn privé-Facebookpagina de e-mail waarmee hij duidelijk maakte dat hij zijn kat zal sturen.

'Zolang deze verachtelijke minister van Cultuur (minister-president Jan Jambon, nvdr.) aan de macht is, zal ik me verzetten met alles wat in mij zit, dus ik zal niet aanwezig zijn', staat te lezen in het bericht, dat door David Dalemans, communicatieverantwoordelijke van de Daft Studios, op Instagram werd geplaatst.

Dalemans roept kunstenaars op om Neves voorbeeld te volgen.

Neve, die zich eerder al scherp uitliet over het Vlaamse cultuurbeleid en de bijhorende besparingen, bevestigt de waarachtigheid van het bericht aan Knack. 'Het klopt dat ik de uitnodiging voor de Ultimas heb geweigerd', zegt hij. 'Wie het niet eens is met het beleid, moet er ook niks van aanvaarden. En ik aanvaard niets van deze minister van Cultuur. Mocht ik een Ultima krijgen, zou ik hem ook hebben geweigerd.'

Wie de Ultimas dit jaar wel winnen, weten we dus binnen een kleine maand. Vorig jaar vielen onder anderen Tamino, regisseur Lukas Dhont, schrijver Peter Verhelst en Jan Decorte en Sigrid Vinks in de prijzen.

