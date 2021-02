De Amerikaanse jazzpianist en componist Chick Corea is dinsdag overleden. De iconische pianist, die een grote rol speelde in de vernieuwing van de jazzmuziek in de jaren zeventig, werd 79 jaar.

Corea werkte samen met jazzgrootheden zoals trompettist Miles Davis, pianist Herbie Hancock, en bassist Stanley Clarke. Onder meer met zijn werk voor Miles Davis en de door hemzelf opgerichte groep Return to Forever droeg Corea aan het begin van de jaren zeventig bij aan het ontstaan van de fusion, een vooruitstrevende stroming in de jazzmuziek. Van zijn eigen composities is met name het stuk Spain erg bekend.

Corea is overleden aan een zeldzame variant van kanker, is te lezen op zijn Facebookpagina. Die was onlangs bij hem ontdekt. 'Chick genoot enorm van nieuwe dingen maken', klinkt het in de verklaring waarmee zijn overlijden werd bekendgemaakt. 'Hij was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader en een geweldige mentor en vriend voor zo velen. Zijn oeuvre en concerten beïnvloedden en inspireerden de levens van miljoenen.'

Corea bracht vorig jaar nog een livealbum uit, een combinatie van klassieke jazz en bebop, waarin zijn erg diverse talenten en invloeden te horen waren, schrijft Rolling Stone. Volgens Deadline Hollywood is Corea de op drie na meest genomineerde artiest in de geschiedenis van de Grammys, met 65 nominaties waarvan hij er 23 kon verzilveren. Hij kreeg ook drie Latin Grammy Awards in de categorie Beste Instrumentele Album. Geen enkele artiest kreeg zoveel awards in die categorie. (Belga)

