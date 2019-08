De Oostendse pianist Bas Bulteel en zijn splinternieuwe groep Wasdaman flirten met progrock en elektronica, maar laat zich niet zomaar herleiden tot de al zo vaak geciteerde invloeden: 'Bijna iedereen die afwijkt van de klassieke jazz, wordt vroeg of laat in verband gebracht met Zappa.'

Voor wie de vaderlandse jazzscene volgt, is Bas Bulteel geen nieuwe naam. Sinds de pianist vier jaar geleden de Klara-prijs voor beste jazz-cd won met zijn trio, rijgt hij de interessante projecten aan elkaar. Met zijn nieuwste groep Wasdaman toont Bulteel dat hij niet vies is van uitstapjes naar andere genres, net zoals de meeste jonge wolven in de Belgische jazz. Stuff, Beraadgeslagen, Bombataz... grensoverschrijdend goede bands genoeg.

Zelf voelt Bulteel het meeste verwantschap met Nordmann, het kwartet rond saxofonist Mattias De Craene dat in 2014 Humo's Rock Rally won. Met die band deelt Wasdaman alvast de woeste, ongeremde vibe en de liefde voor de elektrische gitaar, zoals je kan horen op het eerste stukje muziek dat ze uitbrengen op het gerenommeerde Werf Records.

Het een single noemen zou niet juist zijn. 'Het is de prelude van mijn compositie Storm in a Cup of D, die meteen ons debuutalbum is. In de ideale wereld beluister je het in één ruk en met je volle concentratie, want de muziek bevat veel informatie voor de aandachtige luisteraar', zegt Bulteel. De Oostendenaar begon in 2016 aan het stuk te schrijven op vraag van Kaap, het kunstencentrum in zijn woonplaats dat toen nog bekendstond als Vrijstaat O. 'Gaandeweg heb ik het aangepast aan de eigenheid van de muzikanten die ik rond mij heb verzameld. Zo zitten er wat soundscapes in, omdat dat dat een specialiteit is van onze gitarist Bart Vervaeck.'

In het bijhorende persbericht vallen namen als Frank Zappa en King Crimson, maar daar wil Bulteel zich niet te snel aan verbinden. 'Bijna iedereen die afwijkt van de klassieke jazz, wordt vroeg of laat in verband gebracht met Zappa. Ik luister naar zoveel muziek dat ik het moeilijk vind om dat terug te brengen naar enkele invloeden. Om maar een voorbeeld te geven: ik heb een tijdje intensief naar de Franse componist Olivier Messiaen geluisterd, iemand die ver af staat van wat Wasdaman is, maar die achteraf beschouwd wel een invloed heeft gehad op de harmonieën die we gebruiken.'

In oktober volgt het volledige album, dat Bulteel wil voorstellen met... een gezamenlijke loopsessie. 'Lopen is voor mij dé manier om het hoofd en het lijf helemaal leeg te maken. Ik kom altijd thuis vol inspiratie. Het lijkt me daarom fijn om met iedereen door Oostende naar Kaap te joggen. Wasdaman is geen typische loopmuziek - daarvoor vergt ze wat te veel van je brein - maar als de stevigere passages je door de laatste kilometers kunnen sleuren, waarom niet?'