J.J. Lionel, de Belgische zanger van La danse des canards, De Vogeltjesdans, is dinsdagnacht overleden op 72-jarige leeftijd.

J.J. Lionel, in het echte leven Jean-Jacques Blairon, stierf aan een hersentumor. Dat berichten verschillende Franstalige Belgische media.

Blairon werd geboren in Binche in 1947 en kwam na verschillende muzikale omzwervingen terecht in het orkest van de Belgische accordeonist Hector Delfosse. Daar kreeg hij in 1981 het voorstel om La danse des canards te zingen, een liedje geïnspireerd op een melodie van de Zwitser Werner Thomas uit 1957. De tekst kwam uit de pen van Eric Genty, alias Guy de Paris.

De gezongen versie van het lied werd een grote hit, net zoals dat gebeurde met versies van het lied in andere talen. Van La danse des canards werden uiteindelijk miljoenen exemplaren verkocht, ook in Frankrijk. Jean-Jacques Blairon speelde eveneens een tijdlang bij de Wallace Collection, de Belgische groep achter Daydream. (Belga)

