De invloedrijke reggaebassist RobbieShakespeare, één helft van het duo Sly and Robbie, is op 68-jarige leeftijd overleden, zo heeft de Britse openbare omroep BBC vandaag op gezag van de Jamaica Gleaner bericht.

Geboren in 1953 in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston, leerde hij bas spelen onder begeleiding van Aston Barrett van The Wailers. In het midden van de jaren zeventig ging Shakespeare samen spelen met drummer Sly Dunbar. Hun band had verscheidene namen maar uiteindelijk bleef "Sly and Robbie" overeind. Het duo speelde een toonaangevende rol in de geschiedenis van de reggae.

Shakespeare speelde ook met onder andere Madonna, Bob Dylan, No Doubt, Peter Tosh, the Rolling Stones en Grace Jones. Dertien keer kreeg hij een nominatie voor een Grammy en twee keer was het prijs: in 1984 en 1988.

Het muziekblad Rolling Stone plaatste de muzikant op plaats 17 van de 50 grootste bassisten ooit.

De bassist overleed in Florida waar hij onlangs in een ziekenhuis was opgenomen voor een nieroperatie.

