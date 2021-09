Aucklane, Het rockproject van de Luikse Charlotte Maquet, speelt op 25 augustus op Focus Music Box, onze gratis zomerconcertreeks in Brussel.

Nog tot half september kunt u aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene terecht voor een gratis aperoconcert van een Belgische artiest, afwisselend geprogrammeerd door Knack Focus en Focus Vif. Op woensdag 8 september halen onze Franstalige collega's Aucklane naar Focus Music Box.

Charlotte Maquet is geen complete nieuwkomer in de Belgische muziekwereld. Zo speelde ze al toetsen in Condore, een zijproject van Leticia Collet, en was ze deel van het folkduo Monday Morning. Onder de naam Aucklane is ze echter voor het eerst solo te horen. Op Gamblers en Shattered, de twee singles die ze al in haar eentje uitbracht, klinkt Maquet donkerder en vindt ze meer inspiratie in de rockmuziek. Aucklane maakt nummers die de Amerikaanse woestijn even dichtbij brengen als pakweg Black Rebel Motorcycle Club dat zou kunnen.

Focus Music Box Nog tot 15 september elke woensdagavond om 18 uur op de See U-site aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene). De deuren openen om 16u, de toegang is gratis. Dit concert is zittend, en we vragen u de coronamaatregelen te respecteren zoals aangegeven op het festivalterrein. Knack-abonnee? Op vertoon van uw Knack Club-kaart krijgt u een gratis consumptie bij aankoop van een drankje. (Geldig tot 18u30 en voor maximum 2 personen per kaart.) RSVP op Facebook voor de show van Aucklane.

See U [F]estival De hele zomer lang biedt See U [F]estival u diverse activiteiten aan, van zomerbar tot biomarkt en openluchtcinema. Alle info vindt u op de Facebookpagina van See U.

