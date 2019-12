De Amerikaanse band Yeasayer houdt ermee op. Dat maakte ze zelf bekend op haar sociale media.

Yeasayer is niet meer. Dat maakt de New Yorkse experimentele band bekend met een korte boodschap op haar socialemediapagina's. 'We hebben beslist dat Yeasayer aan zijn einde gekomen is', schrijven bandleden Anand Wilder, Chris Keating en Wolf Tuton. 'Het is een beslissing die niet gemakkelijk of snel is gemaakt, maar we vinden alledrie dat het de juiste is.'

De band debuteerde in 2007 met All Hour Cymbals, waarop waarop de band harmonieuze seventiesrock à la Fleetwood Mac koppelde aan opzwepende Oost-Europese invloeden en extatische mantra's. Daarna volgden nog vier albums: Odd Blood (2010), Fragrant World (2012), Amen & Goodbye (2016) en dit jaar nog Erotic Reruns.

Yeasayer veroverder in de loop der jaren harten in de indiescene met nummers als O.N.E., Ambling Alp en Sunrise. In 2010 nam de groep een live-album op in de Brusselse Ancienne Belgique.