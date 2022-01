Wie onlangs een groep cowboys in het Gentse Theresiaklooster tegenkwam, was niet per ongeluk op de opnames van een western beland, maar op de livesessie van singer-songwriter Vito. Hij stelde er twee nummers voor uit zijn nieuwe album The Restless Kind, dat over twee maanden uitkomt.

Wie Vito's livesessie met een half oog kijkt, zou eerst kunnen denken dat die per ongeluk een opgenomen eucharistieviering opgezet heeft. We krijgen close-ups van Jezus- en Mariabeelden te zien, afkomstig uit het Theresiaklooster te Gent. Pas wanneer we singer-songwriter Vito in de gangen zien spelen, omringd door zijn zeskoppige band, blijkt het wel degelijk om een optreden te gaan.

Religieuze motieven zijn er dus niet, maar toch is deze locatie niet toevallig gekozen. 'Die gang waarin we spelen is eigenlijk de plek waar ik afgelopen zomer geleefd heb. Samen met een paar vrienden heb ik dat klooster toen omgebouwd tot een bar. Daarnaast is het ook gewoon een superschone locatie. Het voelde vanzelfsprekend om daar wat te jammen en de sessie er op te nemen.' Een beetje thuiskomen bij de familie Christus.

Muzikale cowboys

Tijdens de livesessie laat Vito zich muzikaal begeleiden door leden van verschillende groepen uit het Belgische, reikend van Shht tot Mooneye. Het zijn niet dezelfde vrienden waarmee Vito het klooster nieuw leven inblies als bar, al hebben ze er allemaal samen wel mooie tijden beleefd. 'Via allerlei persoonlijke connecties en gemeenschappelijke contacten hebben we veel afgesproken, en zo is deze vriendengroep en band ontstaan. Ik wil niet zeggen dat dit voor altijd de groep is waarmee ik ga spelen, maar momenteel zijn dit de mensen waarmee het juist voelt. Het is belangrijk om muziek te maken met mensen waarmee je klikt.' Het is ook deze groep waarmee Vito de studio indook om zijn album 'The restless kind' op te nemen, dat deze lente verschijnt.

Tijdens die studiosessies is er niet enkel muziek ontstaan, maar ook een cowboy-esthetiek. De vele hoeden en bruine jassen die u in het klooster kan spotten zijn daar niet toevallig gekomen. 'Op Youtube staat er een documentaire over The Traveling Wilburys, een supergroep met onder andere Bob Dylan, George Harrison en Tom Petty. Wat ik zo leuk vind aan die docu is dat je die mensen niet alleen tien dagen lang in de studio ziet, maar ook met hun gitaren aan de keukentafel de liedjes ziet maken uit puur amusement. Wij hebben die relaxte sfeer in de studio een beetje proberen nabootsen. Zo gebeurde het vaak dat wanneer we aan een nieuw nummer begonnen, de helft van de bende plots met een nieuw uniform de studio instapte. Toen hebben we gemerkt dat we allemaal stilaan naar die cowboysfeer gingen kantelen, en dat hebben we dan maar behouden.'(lacht)

Rihanna

Het heeft allemaal iets oldschool, op één opvallend element na. Wanneer Vito plaatsneemt op zijn krukje, kan u op zijn gitaar drie erg prominente stickers zien die hun liefde aan popicoon Rihanna betuigen. 'Ik vind het supercool hoe je Rihanna's muziek als heel flauw en plat kan interpreteren, maar eigenlijk ook als heel sensueel. Ik ben verkocht aan die dubbele laag. De muziek die wij spelen heeft daar misschien weinig mee te maken, maar ik voel me wel verwant aan haar. Ik voel mij comfortabel met Rihanna op mijn gitaar geplakt.'

Nochtans kan 'Wanna make love', het tweede nummer dat in de sessie gespeeld worden, ook op die manier gezien worden. Het is een zwoel liefdesliedje waarin Vito in ongecompliceerde termen zijn liefdesverlangens uit, niet zo anders dan Rihanna. 'Als je het zo stelt doen we eigenlijk wel hetzelfde in een andere muzikale omkadering, ja. We zouden elkaar kunnen coveren.' (lacht)

Ook het eerste nummer 'Berlin' is een liefdeslied, zij het van een triestere aard. Hierin beschrijft Vito een liefde die kapotspatte in Berlijn, en stelt hij zijn ex voor om terug de trein te nemen naar de Duitse hoofdstad om daar hun tederheid terug te vinden.

Therapie

Twee liefdesliedjes die elk een heel andere kant van de liefde laten zien. Zijn die tegenstrijdige gevoelens ook de reden waarom het album 'The restless kind' zal heten? 'De plaat heeft geen uitgebreid concept, maar het is inderdaad wel een verzameling liedjes die tegenstrijdige gevoelens laten horen. Mijn teksten gaan over de dingen die mij beroeren, en meestal is dat nu eenmaal de liefde. Ik werk vanuit mijn gevoelens. Soms is dat op een goede dag, en soms op een slechte, waardoor je automatisch die verschillende emoties krijgt. Eigenlijk schrijf ik vooral liedjes als therapie, anders zou ik misschien naar een psycholoog moeten gaan.' (lacht)

Een beetje misviering, een beetje western, een beetje therapiesessie, maar vooral een voorsmaakje van waar Vito zich muzikaal mee heeft beziggehouden: bekijk hieronder de livesessie, en als het naar meer smaakt, heeft u deze lente een heel album om naar uit te kijken.

The Restless Kind verschijnt in voorjaar 2022. Vito stelt het album live voor op 16/04 in N9 (Eeklo), op 21/04 in Volta (Brussel), op 23/04 in 4AD (Diksmuide) en op 11/05 in de Vooruit te Gent.

Wie Vito's livesessie met een half oog kijkt, zou eerst kunnen denken dat die per ongeluk een opgenomen eucharistieviering opgezet heeft. We krijgen close-ups van Jezus- en Mariabeelden te zien, afkomstig uit het Theresiaklooster te Gent. Pas wanneer we singer-songwriter Vito in de gangen zien spelen, omringd door zijn zeskoppige band, blijkt het wel degelijk om een optreden te gaan. Religieuze motieven zijn er dus niet, maar toch is deze locatie niet toevallig gekozen. 'Die gang waarin we spelen is eigenlijk de plek waar ik afgelopen zomer geleefd heb. Samen met een paar vrienden heb ik dat klooster toen omgebouwd tot een bar. Daarnaast is het ook gewoon een superschone locatie. Het voelde vanzelfsprekend om daar wat te jammen en de sessie er op te nemen.' Een beetje thuiskomen bij de familie Christus. Muzikale cowboysTijdens de livesessie laat Vito zich muzikaal begeleiden door leden van verschillende groepen uit het Belgische, reikend van Shht tot Mooneye. Het zijn niet dezelfde vrienden waarmee Vito het klooster nieuw leven inblies als bar, al hebben ze er allemaal samen wel mooie tijden beleefd. 'Via allerlei persoonlijke connecties en gemeenschappelijke contacten hebben we veel afgesproken, en zo is deze vriendengroep en band ontstaan. Ik wil niet zeggen dat dit voor altijd de groep is waarmee ik ga spelen, maar momenteel zijn dit de mensen waarmee het juist voelt. Het is belangrijk om muziek te maken met mensen waarmee je klikt.' Het is ook deze groep waarmee Vito de studio indook om zijn album 'The restless kind' op te nemen, dat deze lente verschijnt.Tijdens die studiosessies is er niet enkel muziek ontstaan, maar ook een cowboy-esthetiek. De vele hoeden en bruine jassen die u in het klooster kan spotten zijn daar niet toevallig gekomen. 'Op Youtube staat er een documentaire over The Traveling Wilburys, een supergroep met onder andere Bob Dylan, George Harrison en Tom Petty. Wat ik zo leuk vind aan die docu is dat je die mensen niet alleen tien dagen lang in de studio ziet, maar ook met hun gitaren aan de keukentafel de liedjes ziet maken uit puur amusement. Wij hebben die relaxte sfeer in de studio een beetje proberen nabootsen. Zo gebeurde het vaak dat wanneer we aan een nieuw nummer begonnen, de helft van de bende plots met een nieuw uniform de studio instapte. Toen hebben we gemerkt dat we allemaal stilaan naar die cowboysfeer gingen kantelen, en dat hebben we dan maar behouden.'(lacht)RihannaHet heeft allemaal iets oldschool, op één opvallend element na. Wanneer Vito plaatsneemt op zijn krukje, kan u op zijn gitaar drie erg prominente stickers zien die hun liefde aan popicoon Rihanna betuigen. 'Ik vind het supercool hoe je Rihanna's muziek als heel flauw en plat kan interpreteren, maar eigenlijk ook als heel sensueel. Ik ben verkocht aan die dubbele laag. De muziek die wij spelen heeft daar misschien weinig mee te maken, maar ik voel me wel verwant aan haar. Ik voel mij comfortabel met Rihanna op mijn gitaar geplakt.'Nochtans kan 'Wanna make love', het tweede nummer dat in de sessie gespeeld worden, ook op die manier gezien worden. Het is een zwoel liefdesliedje waarin Vito in ongecompliceerde termen zijn liefdesverlangens uit, niet zo anders dan Rihanna. 'Als je het zo stelt doen we eigenlijk wel hetzelfde in een andere muzikale omkadering, ja. We zouden elkaar kunnen coveren.' (lacht)Ook het eerste nummer 'Berlin' is een liefdeslied, zij het van een triestere aard. Hierin beschrijft Vito een liefde die kapotspatte in Berlijn, en stelt hij zijn ex voor om terug de trein te nemen naar de Duitse hoofdstad om daar hun tederheid terug te vinden.TherapieTwee liefdesliedjes die elk een heel andere kant van de liefde laten zien. Zijn die tegenstrijdige gevoelens ook de reden waarom het album 'The restless kind' zal heten? 'De plaat heeft geen uitgebreid concept, maar het is inderdaad wel een verzameling liedjes die tegenstrijdige gevoelens laten horen. Mijn teksten gaan over de dingen die mij beroeren, en meestal is dat nu eenmaal de liefde. Ik werk vanuit mijn gevoelens. Soms is dat op een goede dag, en soms op een slechte, waardoor je automatisch die verschillende emoties krijgt. Eigenlijk schrijf ik vooral liedjes als therapie, anders zou ik misschien naar een psycholoog moeten gaan.' (lacht)Een beetje misviering, een beetje western, een beetje therapiesessie, maar vooral een voorsmaakje van waar Vito zich muzikaal mee heeft beziggehouden: bekijk hieronder de livesessie, en als het naar meer smaakt, heeft u deze lente een heel album om naar uit te kijken.