Almighty Mighty, met leden van onder meer dEUS en Wallace Vanborn in de rangen, zocht en vond in Tristan de ideale 'Disneyprinses op lsd' om haar nieuwe single naar een hoger niveau te tillen. Beluister en bekijk Death Parade als eerste.

Almighty Mighty laat zich niet graag een supergroep noemen, maar eerlijk gezegd is het elfkoppige ensemble dat gewoon wel. Of hoe zou u het anders noemen als de ritmesectie van dEUS, Ian Clement van Wallace Vanborn, Stijn Vanmarsenille van Future Old People Are Wizards, Emily Vernailen van Azra en nog een handvol andere muzikanten de handen in elkaar slaan? Een boeiende muzikale mix, dat staat vast, maar ook organisatorische waanzin, vertelt bezieler Michélé De Feudis (Horses on Fire).

'Inderdaad, het is altijd puzzelen om een gezamenlijk gaatje in onze agenda's te vinden. Nu prutsen Stéphane, Ian, Stijn en ik aan nieuw materiaal en zetten we redelijk strak de lijnen uit voor het najaar, dat we nu al helemaal hebben geblokkeerd voor repetities en shows.'

In afwachting daarvan lost Almighty Mighty zijn tweede single Death Parade, net als voorganger Slow Burner een afgemeten brokje barokke pop voor meerwaardezoekers met een geanimeerde videoclip. Daarvoor zorgde Joren Peters, die eerder al zijn talenten uitleende aan een hoop bekende merken, van Happy Socks tot Oscar and The Wolf. Hij liet zich niet leiden door de thema's die De Feudis aansnijdt op in de tekst van Death Parade - 'angst in al zijn vormen' - maar werkte een verhaal uit over een automaton, een soort voorhistorische robot die zich wreekt op haar bedenker en de vorst voor wie ze tot in den treure tekeningetjes moet maken. 'Een mengeling van het sprookje van de Chinese nachtegaal en Game of Thrones', is De Feudis' eigen samenvatting van het filmpje.

Peters modelleerde de robot naar Tristan, de Gentse zangeres die meezingt op het nummer en met haar ambientpop steeds hogere ogen gooit. 'Toen ik haar laatste single Weslanda hoorde, wist ik dat ze Death Parade naar een hoogte kon tillen waar niemand van ons ooit zou geraken. Haar stem neemt je mee op een trip en past daarom heel goed bij onze filmische sound. Een Disneyprinses op lsd, dat is het.'