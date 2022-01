In haar nieuwe videoclip zien we Selah Sue pillen slikken op een feestje. Weliswaar geen partydrugs, maar antidepressiva.

Op het eerste gezicht kan de nieuwe single van Selah Sue een onversneden feestnummer lijken. We horen een aanstekelijke discopopbeat en in een gezellige woonkamer zien we mensen dansen alsof ze het beste lockdownfeestje van hun leven meemaken. De apathische verschijning van de zangeres doet echter al vermoeden dat er meer aan de hand is, iets wat de tekst bevestigt. In Pills beschrijft Selah Sue hoe al haar emoties afgevlakt worden door de antidepressiva die ze neemt.

'Dat contrast vond ik heel leuk om in het nummer te verwerken. Het klinkt inderdaad als iets om op te feesten. wanneer je me in de clip pillen ziet slikken, zou je door die sound kunnen denken dat het partydrugs zijn, maar het nummer gaat dus over antidepressiva. Daarom zie je me ook zo roerloos staan terwijl de mensen rond mij uit de bol gaan. Ik wil wel meefeesten, maar door de medicatie voel ik het niet', vertelt de zangeres er zelf over. 'Dat contrast tussen tekst en muziek maakt de boodschap ook sterker, vind ik.'

Kantelmoment

Zelf spreekt Selah Sue al jaren open over haar worstelingen met depressie. Net als bij zowat iedereen hebben de afgelopen twee lockdownjaren daar geen positieve impact op gehad. 'Het was echt de perfecte timing om dit nummer uit te brengen. Corona is qua mentale gezondheid voor veel mensen een kantelmoment geweest. Plots waren we verplicht om stil te staan en na te denken over wie we zijn, iets wat niet altijd makkelijk is geweest. Zelf ben ik de positieve en negatieve effecten van mijn antidepressiva beginnen afwegen.'

Pills is voor de duidelijkheid geen nummer dat zich volledig afzet tegen medicatie. 'Toen ik achttien was, hebben antidepressiva echt mijn leven gered. Dankzij medicatie heb ik een mooi en stabiel leven kunnen leiden, en toen ik heel diep zat waren die pillen een zaligheid voor mij. Tijdens de pandemie begonnen de bijwerkingen ervan echter voor het eerst écht in de weg te zitten, zowel op creatief vlak als persoonlijk.'

"I wish that I could feel something" zingt de artieste. Dat is het belangrijkste thema van Pills: de apathie die de medicatie met zich meebrengt. Die emotionele afvlakking is natuurlijk niet ideaal als je creatief wil zijn. 'Toch heb ik daar bij mijn vorige albums niet echt last van gehad. Weet je wat het is? De lockdown was het ideale moment om eens te experimenteren met het afbouwen van die medicatie, omdat er toch geen optredens waren, en geen album om te promoten. Zo heb ik ontdekt dat er bepaalde dingen wél in mij zitten, zoals gedrevenheid en ambitie. Ik dacht zulke zaken van nature minder aanwezig waren in mijn persoonlijkheid, maar nu heb ik ontdekt dat de pillen dat gewoon wegmoffelden.'

Psychedelica

Selah Sue wil niet op de barricades staan om te dicteren of mensen al dan niet antidepressiva moeten nemen. Zelf vond ze echter heil in een alternatief. Enkele maanden terug heb ik in Nederland geëxperimenteerd met een hoge dosis psilosybine-houdende truffels, onder professionele begeleiding. Het heeft voor nieuwe inzichten en gevoelens gezorgd die ik nu nog steeds met me meedraag. Ik voel me nu gelukkiger dan ooit, al is het wel confronterend om nu te beseffen wat ik al die jaren gemist heb door de afvlakking van mijn medicatie.'

Pills is een single vanop het nieuwe album Persona, dat in maart uitkomt. Elk nummer op de plaat laat een ander facet van Selah Sues veelzijdige persoonlijkheid zien. De nieuwe kanten die ze van zichzelf ontdekte na het afbouwen van haar medicatie, zal u echter nog niet op de plaat vinden. 'Op mijn volgende album zal je misschien de echt vurige Selah Sue horen die ik ondertussen heb gevonden! Deze nummers zijn echter geschreven toen ik wel nog medicatie nam. Voor de duidelijkheid, het is wel allemaal een beetje uitvergroot, hoor. Pills toont de apathische kant van mezelf, maar het is niet dat ik de afgelopen veertien jaar constant zo vlak heb beleefd.'

Komen wel al aan bod: de assertieve Selah Sue, de melancholische Selah Sue, of zoals op Pills: de apathische Selah Sue. De complete persoon kan u over twee maanden ontdekken, vanaf vandaag kan u alvast catatonisch uit de bol gaan met deze dubbelzijdige single.

Persona van Selah Sue verschijnt op 25 maart. Op 27 april wordt het album live voorgesteld in de Ancienne Belgique.

