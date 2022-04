Passerby's Ghost is niet enkel de eerste single van Sam De Nefs solodebuut, maar mogelijk ook de start van zijn carrière als juwelier.

Een soloproject klinkt als de ideale gelegenheid om hyperpersoonlijke emoties in muziek om te zetten. Toch kiest Sam De Nef, ook bekend als frontman van Danny Blue and the Old Socks, ervoor om op zijn nieuwe single Passerby's Ghost naar de ervaringen van zijn broer te grijpen. 'Tijdens de eerste lockdown vertelden we elkaar vaak over onze dromen. Brent (Sams broer, nvdr) is geoefend in lucide dromen, waarin je controle hebt over je eigen droomwereld en uit je lichaam kan treden om jezelf van een ander perspectief te zien. Het is dus geen persoonlijk verhaal, maar het stemde mij wel tot nadenken. Dat idee om je eigen droomwereld te kunnen scheppen, waarin je jezelf vanop afstand kan bestuderen, vond ik razend interessant.'

Toevallig of niet, de thematiek van de single lijkt erg toepasselijk te zijn op De Nefs soledebuut dat binnenkort verschijnt. 'Op de solo-ep die ik al uitbracht, blikte ik heel nostalgisch terug op het verleden. De plaat wordt anders. Niet alleen voller qua geluid, maar inhoudelijk ook veel meer op het nu gericht. Heel ironisch, want in mijn leven voelde ik mij nog nooit zo weinig met het heden verbonden als nu. Veel nummers voelden eerst alsof ik verhaaltjes aan het verzinnen was, en pas door er achteraf nog eens naar te luisteren begon ik te beseffen dat het heel specifieke, persoonlijke momenten en onderwerpen waren.' Net als het hoofdpersonage van Passerby's Ghost moest De Nef ook even afstand nemen van zichzelf om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Het belang van samenwerken

Met behulp van zijn broers verhalen ontstond voor De Nef dus toch een persoonlijke tekst. Voor de singer-songwriter is samenwerking altijd een belangrijk element van zijn schrijfproces geweest. 'Met mijn broer is die connectie wel opvallend sterk, de dingen die hij schrijft kunnen soms voelen alsof ze uit mezelf komen. Maar los daarvan heb ik het altijd heel leuk gevonden om mensen uit te nodigen in mijn studio. Als dat personen zijn waarmee je klikt qua karakter, of wiens stijl en creativiteit je waardeert, dan zorgt dat altijd voor unieke resultaten.'

Naast Pieter-Jan Decraene, die De Nef hulp bood tijdens het schrijf- en productieproces, bleek ook Tenci een belangrijke partner in crime te zijn. Met die zangeres uit Chicago horen we De Nef in duet gaan op Passerby's Ghost. 'Ik was in België op zoek naar een stem die het nummer af kon maken. Hier in de buurt vond ik echter niemand wiens stem helemaal in het plaatje paste, toch niet tussen de namen die nog niet te groot waren om met me samen te werken. Tijdens het rondklikken op Spotify ben ik dan toevallig bij Tenci uitgekomen, en ik werd meteen weggeblazen door hoeveel karakter er in haar unieke stem school. We hebben elkaar nooit ontmoet, maar tijdens het mailen en videobellen was die waardevolle connectie er wel.'

Schemerjuweel

Ook de bijhorende videoclip is het resultaat van samenwerking. Samen met regisseur Jonas Hollevoet en director of photography Fabrice Parent creëerde De Nef een begeesterend beeld waarin de out of body experience vorm krijgt. In een schemerige woonkamer zien we acteur Charles Pas rondzweven, alsof zijn geest even gescheiden werd van zijn lichaam. Ondanks het bovennatuurlijke gegeven, straalt de video een zekere rust uit, en de camera schiet pas op het einde in beweging om in te zoomen op het medaillon in Pas' hand.

'Deze video is de eerste in een reeks van vier, en voor elke clip heb ik een uniek juweel laten maken. Het idee kwam van Berre Brans en Fenia Proost, twee vrienden die heel erg met ontwerp bezig. Op die manier kon ik opnieuw mensen waarmee ik een connectie heb in mijn muziek betrekken. Daarnaast vind ik hun stiel gewoon heel cool, en het is een unieke manier om iets tastbaar in mijn muziek te steken. Het is de bedoeling dat ik die juwelen live ook ga dragen, en als ik er het budget voor vind zou ik ze graag als merchandise verkopen.'

Het is dus nog even wachten voordat u zelf een sieraad van Sam De Nef kan kopen, maar hieronder kan u het eerste exemplaar alvast in première aanschouwen.

