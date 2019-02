In première: rapper Glints trekt naar het Wilde Westen in 'Gold Veins'

Toeval bestaat niet: uitgerekend op de dag dat Ennio Morricone, de koning van de westernscore, voor de laatste keer ooit het Sportpaleis aandoet, dropt rapper Jan Maarschalk Lemmens alias Glints een westernsingle, mét sample van de maestro.

'Het fluitje dat je doorheen het nummer hoort, komt uit For a Few Dollars More, de Sergio Leonefilm uit 1965 waarvoor Morricone de muziek schreef', beaamt Lemmens. 'Ik probeer graag nieuwe dingen uit. Samplen is iets waar ik altijd ver van weggebleven ben. Tot nu, dus. Het was even bang afwachten of we die sample gecleard zouden krijgen - Morricone heeft zo zijn eigen, strikte regeltjes - maar hij heeft uiteindelijk toch zijn zegen gegeven. Ook al heb ik hem nooit persoonlijk aan de lijn gehad, dat hij effectief naar mijn song geluisterd heeft, vind ik een héél coole gedachte.'

'Westernsoundtracks hebben zo'n uitgesproken, verhalende, zelfs iconische klankkleur dat ik niet anders kon dan de hele track rond dat westerngegeven te bouwen', vervolgt de Antwerpenaar. 'Oké, ik heb die westernklanken van een dosis trap voorzien, maar Gold Veins is wel vanuit het perspectief van de in westernkringen zo alomtegenwoordige goudzoeker geschreven. Ik trek een soort parallel tussen die gold rush en wat ik probeer te doen. Ik maak muziek met mijn team, en hoop dat dat allemaal goed afloopt.'

Voor de clip van Gold Veins deed Glints net als bij voorganger Bugatti een beroep op regisseur A$ian Rocky. En op - hoe kon het ook anders? - een paard. 'Vanaf het moment dat die Morricone-sample er was, wist ik dat ik vroeg of laat op een paard zou moeten gaan zitten', lacht Lemmens. 'Grappig wel: toen dat beest uit de veewagen kwam, bleek er ook een pony bij te zijn. Die heeft de hele tijd in de hoek van de opnamestudio gestaan, net buiten beeld. Want alleen met die pony in de buurt kregen we dat paard rustig.'

In Gold Veins hinniken paarden, wordt met lasso's gezwaaid ('Een beetje comic relief mag er zijn') en over Westworld gerapt ('Dat eerste seizoen was legendarisch!'), maar wat doet die witte hond daar in hemelsnaam? 'Dat is Esmé, de hond van een vriend van mij. Ze paste bij het kleurenpallet van de clip. Esmé is gewoon belachelijk esthetisch.'

Gold Veins, een productie van Yong Yello en Jens Paeyeneers, is na Bugatti het tweede voorsmaakje op nieuw werk van Glints. 'Sinds Bugatti heeft dit project echt wel andere, grotere proporties aangenomen. Toch was ik verbaasd dat die track zó lang is blijven leven. Maar dat stelde mij wel in staat mijn tijd te nemen, voorzichtig te zijn, niet te veel te rushen. En kijk: ik heb intussen veel materiaal klaarliggen, héél veel zelfs. Ik zal vanaf nu dus aan een hogere ratio singles uitbrengen. En daarna: een plaat.'