De nieuwe single van Philemon werd diep beïnvloed door de lockdowns. Ditmaal haalde Anton De Boes minder inspiratie bij The Beatles, maar wel bij geannuleerde optredens, Star Wars en zijn nieuwe hond.

Wie Philemon op het internet opzoekt, komt al snel veel te weten over diens adoratie voor The Beatles. Ooit speelde hij zelfs in een tributeband genaamd Who The Fab. Ook op zijn vorige ep Hourglass was de invloed van the Fab Four moeilijk te ontkennen. Op nieuwe single Afterglow gaat Anton De Boes echter anders klinken. Het nummer is wat moderner geworden, en in de studio werd er wat bewuster omgegaan met de instrumenten. 'Allez ja, moderner. Het is ook genen trap geworden', nuanceert De Boes.

Daarnaast hebben ook de frustraties die de pandemie met zich meebracht hun invloed gehad. De releaseshow voor Hourglass werd maar liefst vier keer uitgesteld. Normaal gaat die 16 september eindelijk door, op een dag na exact een jaar later dan de oorspronkelijke datum. 'Ik heb echt een Groundhog Day-gevoel. Het leven heeft lang stilgestaan en nu gaan we éindelijk weer op play drukken.

Afterglow gaat dus over de nagloed wanneer de coronaregels eindelijk wat losser mogen, maar die kan eveneens negatief zijn. De Boes zingt niet enkel over de bevrijding, maar ook over de teleurstelling wanneer de teugels weer strakker aangehaald worden. Ook de gevoelens van wanhoop tijdens het eeuwig thuiszitten komen naar boven.

Star Wars

Naast de wat droevigere sound, kent de track ook een psychedelisch kantje, vooral in de lange intro waarin je mentaal kan afdwalen. Ook de kosmische metaforen voelen wat zweverig aan: 'Does it feel like I ask for the moon? / We reach for the stars, but reach a black hole.' Dat is vooral een metafoor voor de constante afwisseling tussen bevrijding en teleurstelling, en geen letterlijke ruimtereis. 'Ik schrijf meestal intuïtief, het is niet per se dat ik op voorhand denk dat ik iets kosmisch moet schrijven of zo. Maar ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat die motieven ook op een ander nummer van de ep terugkomen. We hebben in de lockdown wel naar Star Wars gekeken, dus misschien zit dat er voor iets tussen (lacht).

Ondanks de teleurstellingen mogen we ons niet laten doen en moeten we verder met ons leven. Dat idee komt ook naar boven in de videoclip. Stoïcijns laat De Boes alle problemen over zich heen komen, gesymboliseerd door een schijnbaar eindeloze barrage van voedingswaren. Voor de duidelijkheid: er werd geen eten verspild tijdens het filmen. Philemon wordt bedolven met bedorven voeding uit de lokale supermarkt.

Lockdownhond

Ook de positieve effecten van de lockdown worden op een onverwachte manier getoond in de clip, wanneer er even een viervoeter in beeld komt. 'Dat is onze lockdownhond Zeppos, een Griek. Sommige mensen kochten in quarantaine een koersfiets, wij hebben een hond in huis gehaald. Ik lag tijdens het filmen op de grond en de gang en Zeppos zat daar al de hele tijd de janken, en wanneer het nummer gedaan was mocht hij even bij ons komen.' Zelfs in sociale isolatie werden er ten huize De Boes nieuwe vriendschappen gesmeed.

Afterglow is het eerste nummer van Philemons nieuwe ep Familiar Stranger, waarvoor nog geen release datum bekend is. Eerst wordt de vorige ep dus eindelijk voorgesteld in De Casino te Sint-Niklaas. En mocht dat een vijfde keer uitgesteld worden, dan kan De Boes misschien alsnog een trapnummer schrijven.

