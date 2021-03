Voor zijn nieuwste single werkt MEK, het soloproject van Oost-Vlaming Koen Meirlaen, samen met Rosa Butsi, artist in residence in Het Depot. Voor de clip trokken de twee zich even -helemaal coronaproof- terug in de weidse natuur.

'Een nieuw nummer inblikken in coronatijden lag niet voor de hand', legt Koen Meirlaen uit. 'We wilden niet dat we enkel maar computerbestanden naar elkaar zouden doorsturen. We kozen er daarom voor om het nummer ook fysiek op te nemen in een gezellige setting. Door de verschillende lockdowns zat daar telkens wel wat tijd tussen, maar die vertraging door corona zorgde er wel voor dat het nummer telkens wat kon bezinken.'

Het resultaat 'Go South Now' is een intiem nummer waarin de huis-tuin en keukenvlijt van het opnameproces vervat zit.

Meirlaen zat voor het nummer samen in de studio met Rosa Butsi, het alter ego van Roos Denayer. Zij is Soundtrack-winnares 2020 en momenteel artist in residence in Het Depot. De productie was in handen van Xavier De Clercq, die eerder al samenwerkte met Noëmie Wolfs.

Het dromerige dat de muziek kenmerkt, komt ook naar voren in de videoclip. 'Optreden zat er het afgelopen jaar sowieso niet in, dus zijn we voor de opnames de natuur ingetrokken, weg van alles. De nadruk ligt er enkel op de muziek en het prachtige landschap.'

Bekijk hier de clip:

Voor MEK is het niet de eerste samenwerking. Voor de vorige samenwerking liet hij zich inspireren door het werk van kunstenares Delhine Lebrun, en eerde was op de single 'Breathe' ook De Nieuwe Lichting-winnares Wathanee te horen.

