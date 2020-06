Luwten, het project van de Nederlandse Tessa Douwstra, stond tot nu toe garant voor ingetogen fluisterliedjes. Op haar nieuwe single laat ze die zelfbeheersing los.

Volgens het woordenboek Van Dale zijn 'luwten' windvrije plaatsen. Het is ook de naam van de groep rond Tessa Douwstra, die op aanvullende productie van multi-instrumentalist Binkbeats kan rekenen. Het woord is een mooie beschrijving van de verstilde schoonheid die op Luwtens titelloze debuut te vinden was. Op hun nieuwe single Control, de voorbode van een nieuwe ep in september, meet de schaal van Beaufort echter een hoger getal.

'Ja, ik ben inderdaad verhuisd' , antwoordt Douwstra lachend wanneer we ernaar vragen. Het ingetogen geluid van haar vorige plaat werd deels geboren omdat ze stil moést zingen. Anders zou ze haar boven- en onderburen storen met haar nachtelijke zangsessies. Waar de nummers op het debuut letterlijk slaapkamerliedjes waren, werd er dit keer in een studio gespeeld waar niemand er last van had. En dat hoor je. Ook de dynamiek in de band is gewijzigd: Douwstra durfde haar bandleden meer aan te sturen dan voordien.

'Ik ben enorm perfectionistisch, maar soms werkt dat me tegen. Daarom was het leuk om de controle over mijn strakke werkwijze eens te laten varen.' De tekst beschrijft hoe Douwstra de teugels viert. Dat weerspiegelt ook de energieke klank van het nummer: het ruige gitaargeluid op het einde van de song, bijvoorbeeld.

Asynchrone danspasjes

De verloren controle komt ook naar voren in de videoclip, die regisseur Charlene Van Kasteren in elkaar bokste. In de clip dansen verschillende versies van Douwstra schijnbaar synchroon op de beat. Wie goed kijkt, merkt dat de beelden toch niet zo perfect op elkaar afgestemd zijn. Tijdens de climax staat er helemaal rechts zelfs een van de Tessa's aan de zijlijn te roepen in plaats van de choreografie te respecteren.

'Toen we clip bedachten, was ik aan het kijken naar de science-fictionreeks Devs van regisseur Alex Garland (van Ex Machina en Annihilation, nvdr.). De serie behandelt filosofische vraagstukken rond determinisme en vrije wil en toont de verschillende opties doorheen een mensenleven. Zo ontstond het idee om verschillende, licht afwijkende versies van mezelf te laten zien.' Douwstra liet zich een paar keer filmen terwijl ze de danste, zonder daarbij de kleine foutjes te corrigeren. Het resultaat ziet er strak uit, maar enkel als u niet goed oplet.

