Een 'DM' op Instagram leverde Dolly Bing Bing een nieuwe single én een online relatie op.

Zoals David Bowie alien rockstar Ziggy Stardust in het leven riep, heeft Elisabeth Van Dam Dolly Bing Bing. Van Dam is een softcore performancekunstenaar, doctor in de filosofie en beeldhouwer. Cybersexual fantasy Dolly Bing Bing is haar alter ego - en ook weer niet: haar leven en kunst vormen één geheel. 'Dolly is een toekomstmens', zegt ze, 'waarbij gender niet meer centraal staat en een vrouw ook heel gespierd kan zijn.' Samengevat: Dolly Bing Bing heeft geen grenzen en spoort je aan om er ook geen te hebben.

'We're deep inside the wwweb / En ik weet niet waar 'k het heb': in nieuwe single Kusje klinkt Dolly als de cyberbaby van Britney Spears en Merol. Kusje is het eerste nummer dat ze maakt met de New Yorkse producer ABSRDST, die al samenwerkte met onder meer Dorian Electra. Het nummer volgt op 'Eat Me' van eerder dit jaar en markeert een sprong in de evolutie van Dolly Bing Bing.

Digitale liefde

Een sprong naar hyperpop, een genre dat de grenzen van pop en seksualiteit verkent, terwijl die tussen persona en artiest vervagen. Zoals Slayyyter en Charli XCX, maakt ze hitsige popsongs met expliciete teksten en stomende performances. Maar in dit geval gebeurt het kussen online: Kusje is een ode aan digitale liefde.

'Kort nadat mijn man overleed, leerde ik via Instagram een kunstenaar uit Brazilië kennen die me bewonderde. Het klikte en we begonnen een online relatie', vertelt Van Dam. Even later vloog Dolly naar de andere kant van de wereld om haar online minnaar in het echt te ontmoeten. Het nummer dat uit die ontmoeting geboren werd, ontstond - opnieuw - via Instagram. Ook ABSRDST (wat je overigens als 'absurdist' mag uitspreken), stuurde Van Dam een direct message met de vraag of ze wou samenwerken.

Wat niét online het licht zag, is de videoclip voor Kusje. Die werd gemaakt door Antwerpse regisseur Kyky Kong Kong, toen lichaamsstoffen uitwisselen nog kon. Op de voorgrond dansen 'diamanten die schitteren in het puin van een vergane samenleving.' Dat wil zeggen: zij die niet op een ander lijken maar zichzelf mogen, kunnen en durven zijn. En dat is precies de missie van Van Dam: 'Ik wil dat iedereen zich vrij kan uitdrukken. Niet alleen de queer community, waarmee ik me sterk verbonden voel, maar ook mensen van kleur en iedereen die buiten de norm valt.' Dolly Bing Bing hoopt dat wie haar ziet, even verschiet en denkt 'oh, dit kan óók!'.

Samen met kunstenaar Rinus Van de Velde brengt Dolly Bing Bing een collectie mondmaskers en T-shirts uit. De merch is vanaf volgende week beschikbaar op de website van de artiest.

