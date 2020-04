Het Gentse viertal Elefant releaset een videoclip bij single 'Bejahung'. De boodschap: zeg ja tegen het leven. 'Gefrustreerd langs de zijlijn roepen is geen oplossing.'

De alternatieve rockband Elefant bracht begin dit jaar een tweede album uit, 'Bejahung'. Omarm het lot, luidt de centrale booschap. Dat wil de band ook in de gelijknamige single meegeven. Het viertal van frontman Wolf Vanwymeersch (voormalige gitarist van The Van Jets) zag heel wat geplande optredens in rook opgaan door de coronacrisis. Dus bracht Elefant als troost dan maar een videoclip uit, die Vanwymeersch zelf in elkaar stak.

'Onze twee vorige videoclips maakten we in samenwerking met anderen. De derde clip wou ik zelf filmen en monteren. Ik nam alles op met een goedkope, tien jaar oude videocamera. Ik heb de camera naar mij gericht, het lied zo'n vier keer gezongen en daarna alles gemonteerd. Ik zie wel wat het wordt, dacht ik.'

Dat is zowat de levensfilosofie van Vanwymeersch geworden: just go with the flow. Hij maakt de meeste dingen zonder erbij na te denken en heeft met de jaren geleerd dat het leuker is om iets gewoon te laten rollen in plaats van het doelbewust een richting uit te duwen. 'Ik wou de songs op het nieuwe album eerst heel lelijk en agressief maken, maar dat lukte me maar niet. Op den duur dacht ik: dan is dat maar zo. Ik ga 100% voor iets, maar ben niet bang om af en toe een zijsprong te maken.'

Vakantie

De clip is een soort virtuele 'We zijn hier nog' van Elefant. 'Normaal gezien laat je zoiets weten door op te treden, maar dat lukt nu niet. Het is een erg vervelend gevoel: één van de grootste uitlaatkleppen valt plots weg.'

Dat livegevoel valt gelukkig niet helemaal in het water: 'We hebben het releaseconcert van Bejahung opgenomen, daar gaan we in de nabije toekomst af en toe iets van lossen. In het najaar komt er nog een videoclip. Als fysiek repeteren er binnenkort nog niet inzit, dan zullen we online nieuw materiaal uitwisselen. Maar op dit moment hebben we als band een soort van vakantie ingelast.'

De boodschap van 'Bejahung' lijkt op de leuzes die je tegenwoordig op bushokjes ziet: omarm het lot. Voor Vanwymeersch is dat altijd belangrijk, corona of niet. 'Ik was lang redelijk negatief ingesteld. Tien jaar geleden realiseerde ik me dat ik ja moet zeggen tegen het leven. Dat gefrustreerd roepen langs de zijlijn geen oplossing is.'

