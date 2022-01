My Shadow, de nieuwe single van Mós Ensemble, is een verhaal over schaduwen die van hun eigenaar vervreemden, over de dubbele betekenis van het Engelse woord 'marble' en over het observeren van je eigen leven.

'Ik vind het moeilijk om een genre te kleven op wat wij doen. We zijn met acht muzikanten die zich allemaal wel een jazzopleiding aan het conservatorium hebben gevolgd en die zich nog steeds in die kringen begeven, maar onze achtergronden zijn vrij breed en divers waardoor er steeds iets anders uit komt. In dit nummer is de tekst bijvoorbeeld heel belangrijk, wat dan weer atypisch jazz is.'

Aan het woord is Kobe Boons die vertelt over My Shadow, de nieuwe single van Mós Ensemble. Als groepsleider is Boons degene die de muzikale basisideeën aanreikt, waarna zijn troupe muzikanten die telkens op een andere manier uitwerkt. De tekst, die in dit nummer zo belangrijk is, werd dan weer bedacht door Marta Del Grandi, een van de drie zangeressen die Mós Ensemble rijk is.

Donker sprookje

My Shadow vertelt een donker sprookje waarin een mysterieuze figuur uit het niets verschijnt en respect afdwingt van alle omstaanders, behalve van het personage uit wiens perspectief de tekst geschreven is. Met onze heldin gebeurt echter iets vreemds: haar schaduw rukt zich los van haar lijf en begint een eigen leven te leiden. Op het einde lijken het hoofdpersonage en de mysterieuze nieuwkomer dezelfde persoon te zijn geworden.

'Als je het letterlijk leest is het inderdaad zo'n verhalende tekst', vertelt Boons. 'Ik heb het natuurlijk niet zelf geschreven, maar voor mij zit er ook een observator-gegeven in. Ik zie de tekst als een verhaal over hoe je bepaalde gebeurtenissen soms vanop een afstand kan bekijken, zelfs als ze eigenlijk heel dicht bij je gebeuren.'

Knikkeren

Ook in de videoclip spelen schaduwen een belangrijke rol. We zien allerlei figuren in zwarte morphsuits ontdaan worden van hun menselijke trekken, waardoor enkel zwarte, mensachtige vorm overblijft.

Naast die schimmige gedaantes is het opvallendste visuele element een oranje, rondrollende knikker. Geen toevallige keuze, aangezien My Shadow een single is vanop het album Behind the Marble, dat volgende maand verschijnt. 'Die albumtitel is geïnspireerd door de dubbele betekenis van het Engelse woord "marble". Enerzijds betekent het "knikker", en dat heeft iets heel speels. Het verwijst naar de kinderlijke onbevangenheid waarmee we ook onze eigen muziek schrijven, onze intuïtieve manier van spelen. Anderzijds kan je het ook vertalen als "marmer", en dat verwijst voor mij dan weer naar schone schijn. Marmer laat de dingen er altijd mooier uitzien dan ze werkelijk zijn, en je weet nooit of er achter die mooie steen eigenlijk geen rotte muur verscholen zit. Dat idee van de schijn ophouden, daar was ik nogal mee bezig toen ik het album schreef.'

In de videoclip zien we de opvallende knikker de verschillende schaduwen aanraken, waarna ze plots manisch beginnen te dansen. Ook dat zou u kunnen interpreteren als kinderlijke onbevangenheid, maar er zit meer achter. 'Die knikker symboliseert ook een soort ongecontroleerdheid, een soort dwang om te gaan bewegen. Ik denk dat daar die knaldrang van de coronaperiode sterk naar boven komt. Daarnaast zien we het gedrag van die figuren ook als een soort transformatieproces, wat dan weer in de tekst naar boven komt.'

Dogville

Die knaldrang speelt in het geval van Mós Ensemble alvast een grote rol. Het collectief schrijft niets liever dan explosieve finales die concertzalen in lichterlaaie zetten, iets was in coronatijden nogal moeilijk is geweest. De videoclip brengt de groep toch een beetje het podium op, want die werd gefilmd in de Gentse theaterzaal Campo.

Boons regisseerde de video zelf, samen met drummer Simon Raman en Thomas Van Caeneghem, die het geheel ook filmde en monteerde. 'Het was inderdaad de bedoeling om het allemaal een beetje theatraal te maken. Wel hebben we met opzet een zo leeg mogelijke ruimte genomen. Het idee was dat het decor een leeg blad moest zijn, en dat enkel de personages de object belangrijk waren. Daarvoor waren we geïnspireerd door de film Dogville van Lars Von Trier, die hetzelfde concept hanteert.'

Gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel en kan u, als alles goed gaat, Mós Ensemble binnenkort op een drukker podium aan het werk zien, waar Behind the Marble voorgesteld zal worden. Tot dan kunt u knikkeren in het duister met de videoclip voor My Shadow.

Behind the Marble verschijnt op 11 februari via het platenlabel W.E.R.F. Mós Ensemble stelt de plaat live voor op 22 januari in Rataplan (Antwerpen), op 18 februari in de Handelsbeurs (Gent) en op 3 maart in C-Mine (Genk).

