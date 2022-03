Pauwel De Meyer vindt in zijn nieuwe single Dear steun tijdens het rouwen om zijn overleden moeder. Het dromerige indiepoplied weerspiegelt de mooie momenten uit haar leven. 'Het is een luchtig liefdesbetoon aan alle overledenen, een rouwproces vol positiviteit'.

Wat jaren geleden ontstond uit losse, weinigzeggende zinnen krijgt nu een heel nieuwe betekenis voor zanger Pauwel. Dear lijkt met wat melancholische gitaar en liefdevolle teksten over een stukgelopen romance te gaan, maar dat is niet waar het verhaal van Pauwels nieuwste single over gaat. 'Toen ik het lied in 2017 schreef, zei het mij niet veel. Pas na het overlijden van mijn moeder voelde ik er een sterke connectie mee. We herschreven het wat en lieten Dear over verlies in al zijn facetten gaan, over de moeilijke zoektocht naar de mooie momenten uit mijn moeders leven. Die goede herinneringen terugvinden en behouden was niet gemakkelijk, omdat haar aanslepende ziekte allesbehalve mooi was', legt Pauwel uit.

Vrolijke indiepop

Ondanks de tristesse van het verhaal, schreven Pauwel en zijn muzikanten geen sombere ballade. In plaats daarvan werd Dear een dromerig indiepopnummer. 'Plots beseften we dat het helemaal niet triest hoefde te zijn', vertelt Pauwel,' dus maakten we er het perfecte indiepopnummer van. Die inspiratie vonden we bij ex-band Girls, waar we allemaal grote fan van zijn.'

Nog een reden om het verhaal positief te bekijken, was de steun die Pauwel tijdens zijn rouwproces in het lied vond. 'Het hielp me om alles een plek te geven. Voor mij was het ook bijna een spirituele ervaring om in een oud lied opeens zoveel betekenis te vinden. Ik probeerde de dood van mijn moeder een plaats te geven en plots was ook dat nummer af. Alles viel in zijn plooi en dat hielp me om het verdriet wat los te laten.'

De tegenstrijdige teksten zoals 'Don't call me now' en 'I still need you' verklappen de tweestrijd waar Pauwel graag naar zoekt in zijn nummers. 'Het lied bevat twee fases uit mijn rouwproces. Eerst wilde ik dat iedereen me met rust liet, maar ondertussen kan ik het toch een plaats geven en positief terugkijken', zegt hij. Pauwel trekt die tweestrijd verder door in zijn hele leven. 'Ik hou er niet van als het leven te gemakkelijk gaat. Dingen horen te botsen in mijn hoofd, want ik ben zelf nog extreem zoekende naar alles.' Verder komt die tegenstrijdigheid ook tot stand door in één en hetzelfde nummer regelmatig van personage te wisselen. 'De ene zin richt ik naar mijn broer, de andere naar mijn moeder en nog een andere naar mijn vriendin. Zelfs de periode waaruit elke zin voortkomt verschilt regelmatig met maanden', aldus Pauwel.

Onverwachte videoclip

De videoclip van Dear brengt Pauwel en zijn band in beeld tijdens het schrijfproces van zijn gelijknamige aanstaande ep. 'Afgelopen zomer ontvingen we een koppel fotografen in de studio. Het meisje zei me pas achteraf dat ze ook video-opnames had vastgelegd, die ze kon samen puzzelen tot een clip. De video is dus heel spontaan tot stand gekomen, waardoor er geen expliciete visuele of tekstuele link is'.

'Ik vond het wel heel grappig om te zien hoe wij in de studio functioneren', vult hij aan. 'Blijkbaar zijn we niet altijd triest (lacht). We huilen vaak collectief, maar gelukkig lachen we ook veel en dat is niet zo evident met al mijn emotionele nummers. Zo'n studioweek is best wel intens, want we zitten een hele week samen. Het deed ons plezier om aan de hand van de videoclip te zien dat we het al bij al vrolijk en luchtig houden, omdat we die combinatie ook echt in de nieuwe muziek probeerden te steken'.

'Ondertussen heb ik het lied al bij het graf van mijn moeder afgespeeld. Ik voelde me extreem gelukkig en trots. Alles heeft een plekje gekregen', aldus Pauwel.

Wat jaren geleden ontstond uit losse, weinigzeggende zinnen krijgt nu een heel nieuwe betekenis voor zanger Pauwel. Dear lijkt met wat melancholische gitaar en liefdevolle teksten over een stukgelopen romance te gaan, maar dat is niet waar het verhaal van Pauwels nieuwste single over gaat. 'Toen ik het lied in 2017 schreef, zei het mij niet veel. Pas na het overlijden van mijn moeder voelde ik er een sterke connectie mee. We herschreven het wat en lieten Dear over verlies in al zijn facetten gaan, over de moeilijke zoektocht naar de mooie momenten uit mijn moeders leven. Die goede herinneringen terugvinden en behouden was niet gemakkelijk, omdat haar aanslepende ziekte allesbehalve mooi was', legt Pauwel uit.Vrolijke indiepopOndanks de tristesse van het verhaal, schreven Pauwel en zijn muzikanten geen sombere ballade. In plaats daarvan werd Dear een dromerig indiepopnummer. 'Plots beseften we dat het helemaal niet triest hoefde te zijn', vertelt Pauwel,' dus maakten we er het perfecte indiepopnummer van. Die inspiratie vonden we bij ex-band Girls, waar we allemaal grote fan van zijn.'Nog een reden om het verhaal positief te bekijken, was de steun die Pauwel tijdens zijn rouwproces in het lied vond. 'Het hielp me om alles een plek te geven. Voor mij was het ook bijna een spirituele ervaring om in een oud lied opeens zoveel betekenis te vinden. Ik probeerde de dood van mijn moeder een plaats te geven en plots was ook dat nummer af. Alles viel in zijn plooi en dat hielp me om het verdriet wat los te laten.'De tegenstrijdige teksten zoals 'Don't call me now' en 'I still need you' verklappen de tweestrijd waar Pauwel graag naar zoekt in zijn nummers. 'Het lied bevat twee fases uit mijn rouwproces. Eerst wilde ik dat iedereen me met rust liet, maar ondertussen kan ik het toch een plaats geven en positief terugkijken', zegt hij. Pauwel trekt die tweestrijd verder door in zijn hele leven. 'Ik hou er niet van als het leven te gemakkelijk gaat. Dingen horen te botsen in mijn hoofd, want ik ben zelf nog extreem zoekende naar alles.' Verder komt die tegenstrijdigheid ook tot stand door in één en hetzelfde nummer regelmatig van personage te wisselen. 'De ene zin richt ik naar mijn broer, de andere naar mijn moeder en nog een andere naar mijn vriendin. Zelfs de periode waaruit elke zin voortkomt verschilt regelmatig met maanden', aldus Pauwel.Onverwachte videoclipDe videoclip van Dear brengt Pauwel en zijn band in beeld tijdens het schrijfproces van zijn gelijknamige aanstaande ep. 'Afgelopen zomer ontvingen we een koppel fotografen in de studio. Het meisje zei me pas achteraf dat ze ook video-opnames had vastgelegd, die ze kon samen puzzelen tot een clip. De video is dus heel spontaan tot stand gekomen, waardoor er geen expliciete visuele of tekstuele link is'. 'Ik vond het wel heel grappig om te zien hoe wij in de studio functioneren', vult hij aan. 'Blijkbaar zijn we niet altijd triest (lacht). We huilen vaak collectief, maar gelukkig lachen we ook veel en dat is niet zo evident met al mijn emotionele nummers. Zo'n studioweek is best wel intens, want we zitten een hele week samen. Het deed ons plezier om aan de hand van de videoclip te zien dat we het al bij al vrolijk en luchtig houden, omdat we die combinatie ook echt in de nieuwe muziek probeerden te steken'. 'Ondertussen heb ik het lied al bij het graf van mijn moeder afgespeeld. Ik voelde me extreem gelukkig en trots. Alles heeft een plekje gekregen', aldus Pauwel.