Op nieuwe single Omgeef Me wordt Muri beïnvloed door Indische goeroes, Peter Verhelst en de filosofie van Vlaanderens bekendste psychiater.

'Het project draagt inderdaad mijn naam, maar we zijn echt wel een groep een geen veredeld soloproject, hoor.' Aan het woord is Muriel Boulanger, bezieler van het trio Muri. Zij is de initiator die de nummers schrijft en de teksten vertellen haar verhalen, maar in de studio vervormen muzikanten Eline Flintrop en Jonathan Callens de muziek tot een gezamenlijk werk. 'Daarnaast is "muri" ook Japans voor "onmogelijk", wat mooi bij onze stijl past. We spelen toegankelijke pop, maar we zijn ook heel erg beïnvloed door jazz waardoor er altijd een experimenteel kantje in sluipt. Het lukt ons niet om de maatwisselingen of rare akkoorden volledig achterwege te laten. We houden van dat spanningsveld tussen toegankelijke en coole, rare dingen.'

Ook de debuut-ep van Muri, die later dit jaar het levenslicht ziet, zal gekenmerkt worden door contrast. De eerste helft van de ep bestaat uit mooi afgewerkte nummers, waaronder eerste single Golven, terwijl de andere bestaat uit live-opnames. 'Op zich is die B-kant een extraatje, maar we wilden toch laten horen dat we echt een liveband blijven, hoe graag we ook met mooie klanken en afgewerkte productie bezig zijn.' Van die afgewerkte kant krijgen we in de vorm van de single Omgeef Me een tweede teaser te horen.

Knoeiende liefde

Omgeef Me is een liefdeslied, maar opnieuw op een licht tegendraadse manier. 'Het is een realistische tekst, geen sprookjesideaal. Wanneer ik vraag om me in de ogen te kijken, is dat eigenlijk een beetje grappig omdat dat qua romantische dingen wel het minste is dat je kan vragen. Het is vooral een nummer over dicht bij elkaar zijn. Vandaar ook het bewegend beeld bij onze video, waarin de camera letterlijk iemand omgeeft. Het zit dicht op de huid, want bij deze tekst zag ik meteen vel voor me. Op die manier wordt de intimiteit van het nummer uitgebeeld.'

Op de licht psychedelische klanken van Muri wordt er niet gevraagd om samen oud te worden, maar om samen te knoeien. 'Dat aspect wordt in de romantische ideaal soms vergeten. Liefde is niet altijd een puinhoop, maar knoeien hoort er volgens mij wel bij,' vertelt Boulanger. 'Daarom was het fijn dat Dirk De Wachter aan het nummer wilde meehelpen. Inhoudelijk past het goed bij zijn filosofie.'

Indische goeroe

In de tweede helft krijgen we inderdaad een streepje spoken word van Vlaanderens bekendste psychiater te horen. 'We brachten het nummer al live, en toen lieten we een quote van de wijze Indiër Nisargadatta Maharaj afspelen. Omdat het nummer hem op het lijf leek geschreven, heb ik Dirk De Wachter echter eens gemaild om te vragen of hij die quote wou inspreken op de studioversie. Hij stond ervoor open, maar had twijfels bij de tekst omdat hij zichzelf geen goeroe-achtige positie wilde aanmeten. Nadat ik het citaat wat poëtischer had herschreven, werkte hij echter graag mee.'

Boulangers schrijfstijl, die aan de oppervlakte bedrieglijk simpel lijkt maar waarbij in de diepte complexere emoties schuilen, deed ons aanvankelijk aan Herman De Coninck denken. Zelf kan ze die link niet bevestigen. 'Ik lees veel poëzie, maar aan De Coninck heb ik me eerlijk gezegd nog niet gewaagd. Mijn favoriete dichter is Peter Verhelst, die man schrijft echt prachtige poëzie.'

Boulanger had niet gelogen: ondanks de diverse invloeden van jazz, Vlaamse psychiatrie en Indische wijsheid, is Omgeef Me toch een licht tegendraads, maar erg toegankelijk popnummer geworden. Beluister het nummer hieronder.

Op 9 oktober stelt Muri de debuut-ep live voor in de Minardschouwburg.

