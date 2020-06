Voor het eerst in bijna twintig jaar gaat Mauro Pawlowski solo onder zijn eigen naam. Met Always Someone levert hij een eerste voorsmaakje af. Bekijk hier als eerste de videoclip.

'Het concept van de videoclip bij Always Someone is simpel', zegt Mauro Pawlowski. 'Regisseur Michiel Venmans is me komen oppikken, we zijn naar Brussel gereden en vervolgens deed ik gewoon wat ik altijd doe: een beetje rondwandelen en hier en daar een dansje placeren. Na al die jaren weet ik wel hoe ik me moet gedragen voor een camera. Trust me, I'm a professional.' (lacht)

Vraag dat maar aan regisseur van dienst Michiel Venmans, filmstudent aan het RITCS en nu al leverancier van videoclips en concertfilms voor onder meer Eefje de Visser, Portland en blackwave. 'Mauro acteert niet, maar hij is wél heel goed in zichzelf spelen. Hij is een echte speelvogel en maakt ontzettend veel ruimte vrij voor spontaniteit. Dat zie je ook aan de videoclip, vind ik. Hij loopt ietwat verdwaasd door de Brusselse straten, alsof hij van een andere planeet komt. Zonder zotte toeren uit te halen, zit er toch iets bevreemdend in wat hij doet. Ik hou wel van die aanpak: ongelukjes op de set leiden vaak net tot toffe dingen.'

Ze vertrouwden het zaakje niet helemaal. Begrijpelijk, natuurlijk. Ik heb een zekere reputatie. Mauro Pawlowski

Het is de eerste keer sinds Songs from a Bad Hat uit 2001 dat Mauro solo gaat onder zijn eigen naam. 'Die plaat heb ik twintig jaar geleden haast per ongeluk gemaakt', aldus Mauro. 'Ik was aan het prullen aan enkele nummers, toen Dave Sardy (de Amerikaanse producer die eerder samenwerkte met Soulwax en Evil Superstars, nvdr.) me uitnodigde om naar zijn studio in New York te komen. Een buitenkansje, maar achteraf gezien waren die nummers nog lang niet af. Als ik Songs from a Bad Hat nu beluister, denk ik vooral: o jee. Laat ons zeggen dat ik het deze keer wat beter wilde plannen.'

En dus trok hij met de verzameling popsongs die hij de voorbije tien jaar bij elkaar schreef naar enkele majorlabels. 'Ik dacht hen wat geld af te troggelen, maar ze vertrouwden het zaakje niet helemaal. Begrijpelijk, natuurlijk. Ik heb een zekere reputatie.' Uiteindelijk kwam Mauro bij het bescheidener Unday terecht, dat de onvoorspelbare muzikant maar al te graag onder zijn muzikale hoede nam.

Losgeslagen dandy

Michiel Venmans mocht mee brainstormen over Mauro's nieuwe visuele imago, en Always Someone is daar het eerste voorproefje van. 'Mauro heeft inderdaad een beetje de reputatie van een losgeslagen figuur te zijn', lacht de 25-jarige Brusselse regisseur. 'We zijn daar in de videoclip niet volledig van weggestapt, maar we hebben er wel een soort classy aristocraat van gemaakt. Een dandy waarin je nog steeds duidelijk Mauro Pawlowski herkent.'

Later dit jaar verschijnt Eternal Sunday Drive, een volwaardige popplaat vol 'melodieuze love songs', geproduceerd door Jasper Maekelberg (Faces on TV) en mee tot leven gebracht door drummer Marc Bonne (The Radios, Toy), de Schotse bassist Ewen Vernal (Deacon Blue) en toetsenist Adriaan Van de Velde (Pomrad). 'Ik heb die entourage nodig, want anders komt er niets van in huis en liggen mijn harde schijven vol songs stof te vergaren. Je mag niet vergeten dat dit mijn beroep is. Ik heb toch een béétje structuur nodig.'

Mauro Pawlowski Vrijdag 20 november 2020, De Roma. Tickets zijn beschikbaar vanaf 25 juni via de website van de concertzaal.

