Rapper Glints en The Subs vonden elkaar voor een zinderende ode aan het clubben zonder compromissen, grenzen of taboes: 'Wie een aanmoediging hoort om dope te nemen, heeft het nummer niet begrepen.'

Waar men luistert langs Vlaamse wegen, komt men tegenwoordig een nieuw nummer van Glints tegen. Begin dit jaar dweepte de Antwerpse rapper nog met western in Gold Veins, vorige week dook hij naast Tessa Dixson op in Warhola's Look At Me en nu is er Blank, een samenwerking met The Subs, nog steeds het ruigst ravende ensemble in dit land.

De rapper en de ravers delen hetzelfde management, maar de band tussen beiden gaat dieper, vertelt opper-Sub Jeroen De Pessemier. 'Twee jaar geleden kroop hij tijdens onze dj-set op Pukkelpop mee in de booth', herinnert hij zich nog. 'Sindsdien zijn we vrienden.' Glints, al mag u ook Jan Maarschalk Lemmens zeggen, beaamt: 'Een collab hing al langer in de lucht, zeker sinds ik wat hardere nummers maak als Bugatti.'

Vodka versus bollen

Meer dan twee uur had Lemmens niet nodig om over een demo van De Pessemier een compromisloze ode aan het nachtleven uit te spuwen. 'All lights, more pills and then my mind goes blank', zingt hij over de naar jungle en breakbeat ruftende kermisgroove. Ook in de tekst en clip van Bugatti ging Glints al meer dan slecht. Achteraf gezien is het geen wonder dat hij en de popes of dope van The Subs elkaar hebben gevonden tussen pot en pil.

'Ik wilde het nachtleven beschrijven zoals het is, zonder taboes,' zegt Lemmens, 'en drugs horen daar bij. They happen. Daarom moedig ik druggebruik nog niet aan. Wie in Blank een aanmoediging hoort om dope te nemen, heeft het nummer niet begrepen.'

De Pessemier kijkt niet zonder cynisme naar de war on drugs: 'Volgens sommige politici moeten we heiliger zijn dan de paus, terwijl de samenleving over een ándere harddrug, alcohol, niet zo moeilijk doet. Maar vodka drinken tot je niet meer kan lopen is volgens mij zwaarder dan een bol pakken.'

Gebleekt haar

In de zoektocht naar inspiratie voor de videoclip van Blank stuitten Lemmens en De Pessemier online op Jongens, een korte documentaire over het nachtleven in de Brusselse underground van Jiri Loozen. 'Jiri zag het meteen zitten om zijn werk door The Subs te laten hermonteren, helemaal in de vibe van de muziek. Zelf hoefden we enkel nog enkele beelden van een rappende Jan toe te voegen', legt De Pessemier uit. 'Die er trouwens heel mean uitziet in de clip, vind ik, zoals ik hem niet ken. Mét gebleekt haar, bovendien.'

Blank lag al op de plank voor de Gentse club Kompass tijdelijk gesloten werd en dus ook voor drie Antwerpse clubs van de stad te horen kregen dat ze dicht moesten. De gebeurtenissen maken het nummer wel ineens een pak relevanter, vindt De Pessemier.

'De buurten waarin die clubs liggen, zijn net hip omdát daar nightlife is', vindt de producer, die met The Subs natuurlijk al langer zijn liefde voor het betere feestje uitschreeuwt. 'Ik begrijp dat je soms naar een andere locatie moet zoeken voor een club, maar waarom dan meteen helemaal sluiten? Wie het nachtleven verstikt, doodt de hele stad.'