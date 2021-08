Na een bewogen jaar brengt Douglas Firs vrijdag een nieuwe plaat uit, Heart of a Mother. Maar eerst is er nog een minidocumentaire over het maakproces van die vierde langspeler van Gertjan Van Hellemont en co. Bekijk de docu hier in première.

'Ik vind zo'n docu over een artiest die een plaat maakt altijd wel mooi om naar te kijken', verklaart Gertjan Van Hellemont. 'Zo krijg je de sfeer mee, het proces. Dat was deze keer kleinschaliger: ik heb niet uitsluitend maar wel veel alleen gewerkt, en alles thuis opgenomen op mijn zolderstudio.'

Iedereen mag 2020 een vreemd jaar noemen, maar sommigen zijn daartoe helaas meer gemachtigd dan anderen. In een luttel tijdsbestek vernam Van Hellemont dat hij vader zou worden, maar ook dat zijn moeder ongeneeslijk ziek was. Kort nadat ze was gestorven, overleed ook zijn grootmoeder. Twee ankers losgeslagen, een ander uitgeworpen. 'Ik denk nog vaak: wat is er nu eigenlijk gebeurd? Het is zo snel gegaan, alles door elkaar.'

Een muzikant absorbeert zulke schokken wel met zijn muziek, is de algemene romantische veronderstelling. 'Dat klopt wel, maar het is niet een-op-een, de nummers gaan niet letterlijk over de dood van mijn moeder en mijn verdriet. Ik heb niet echt die skill om over droefheid te praten met mijn vriendin of zo. Maar naar mijn zolderstudio vluchten en muziek maken, die momenten op mijn eentje om na te denken, dat heeft wel geholpen. Paradoxaal, natuurlijk: ik wou niemand lastigvallen en dat eindigt in een plaat die iedereen kan horen. (lachje)'

Op de foto zien we Van Hellemont (rechts) en technicus Jan Chantrain terwijl ze nadenken over waar ze de - weinige - drums zullen registreren. 'Daarvoor is Laurens Billiet langsgekomen. Het was de eerste keer dat ik tegen een drummer moest zeggen: we gaan zo weinig mogelijk van jou opnemen. (lacht)'

De ontroerende sereniteit van Heart of a Mother piekt in de instrumentale coda So This Is It (For Arlette). In de docu speelt vader Hubert Van Hellemont die in Gertjans woonkamer op een vleugelpiano, een Gunther uit 1946. 'Het was nooit de bedoeling dat dat liedje op een plaat zou belanden. Mijn vader heeft het geschreven voor het moment waarop we de as van mijn moeder hebben uitgestrooid.'

Heart of a Mother is evenwel een plaat voor a?lle moeders, stelt Van Hellemont. Dus ook voor zijn vriendin. 'Als twintiger beleef je de wereld vanuit je eigen standpunt. Maar als er levens wegvallen en bij komen, besef je dat je gewoon een schakel bent. Dat maakt je kleiner, en alles om je heen wat groter. Maar muziek blijft belangrijk. Ik ben blij dat ik da?t niet ben gaan relativeren.'

Regie: Victor Van Rossem

